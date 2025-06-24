ترامب يصل إلى لاهاي للمشاركة في قمة حلف الناتو

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إلى لاهاي في هولندا، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ترامب يسافر إلي هولندا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتوجه إلى قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، معربا عن أمله بقضاء فترة أهدأ بكثير مما مر به مع إسرائيل وإيران.

وكتب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "في طريقي إلى قمة حلف الناتو حيث سيكون الوضع - في أسوأ الأحوال - أكثر هدوءا بكثير مما مررت به للتو مع إسرائيل وإيران. أتطلع إلى رؤية جميع أصدقائي الأوروبيين الأعزاء وغيرهم. آمل أن يتحقق الكثير من الإنجازات!".

وأضاف في منشور منفصل: "تستطيع الصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضا. لقد كان لي شرف عظيم أن أحقق هذا!".

قمة دول حلف شمال الأطلسي الـ32

وتحتضن لاهاي الهولندية قمة دول حلف شمال الأطلسي الـ32 يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط تباين في المواقف في تحقيق صرف نسبة خمسة في المائة من الناتج الإجمالي المحلي على القضايا الدفاعية والأمن حتى عام 2035.

ويسود اختلاف حول قناعة الأوروبيين أنفسهم بشأن سباق التسلح المتزايد، ويختلف بعضهم مع واشنطن في هذا الشأن، إضافة إلى اختلافهم في تحديد العدو المحتمل مواجهته بهذا التسلح.

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