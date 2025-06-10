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خارج الحدود

المفوضية الأوروبية: نكثف الضغط على روسيا بحزمة العقوبات الـ18

المفوضية الأوروبية،
المفوضية الأوروبية، فيتو

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء: نكثف الضغط على روسيا بحزمة العقوبات الـ18.

زيادة بمقدار 400% في الدفاع الجوي والصاروخي

وأمس، قال مارك روته الأمين العام للناتو: إن روسيا قد تهاجم الحلف خلال 5 سنوات.

وأضاف الأمين العام لـ حلف شمال الأطلسي: "ما زلنا حلفا دفاعيا لكن أي اعتداء علينا سيقابل برد قوي، سواء كان من روسيا أو غيرها.. نحتاج لزيادة بمقدار 400% في الدفاع الجوي والصاروخي.. نحتاج لقفزة كبيرة في دفاعنا والخطر لن يختفي حتى مع انتهاء الحرب في أوكرانيا".

 

الناتو يطلق أكبر مناورة بحرية في بحر البلطيق

وانطلقت يوم الخميس من مدينة روستوك الواقعة شمال شرق ألمانيا أولى السفن الحربية المشاركة في التمرين العسكري واسع النطاق لـ حلف شمال الأطلسي (الناتو) "بالتوبس"، والذي يجرى سنويا في بحر البلطيق.


أكبر المناورات البحرية للناتو

ويعد هذا التمرين بقيادة الولايات المتحدة من أكبر المناورات البحرية للناتو، إذ يشارك فيه نحو 50 سفينة، وأكثر من 25 طائرة، وما يقرب من 9 آلاف جندي من 17 دولة. ومن المقرر أن يستمر حتى 20 يونيو الجاري.

ويكتسب بحر البلطيق أهمية استراتيجية متزايدة، خاصة في ظل الحرب المستمرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وتعد روسيا الدولة الوحيدة من بين الدول التسع المطلة على بحر البلطيق التي لا تنتمي إلى عضوية الناتو.

وانتقدت موسكو التمرين ووصفته بأنه استفزاز، بينما نفذت قواتها البحرية مناورات عسكرية خاصة بها في بحر البلطيق خلال الأيام الماضية.

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