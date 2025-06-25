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خارج الحدود

ويتكوف: ترامب يتطلع إلى اتفاق سلام شامل مع إيران وسنحاسب مسربي المعلومات عن الضربات الأمريكية

ترامب وويتكوف، فيتو
ترامب وويتكوف، فيتو

وصف مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، المباحثات الأمريكية الجارية حاليًّا مع إيران بأنها "واعدة".

وفي حديث مع قناة "فوكس نيوز"، أشار ويتكوف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلع إلى اتفاق سلام شامل.

وقال: "أكد ترامب بوضوح تام أنه يرغب في رؤية اتفاق سلام شامل مع إيران يتجاوز وقف إطلاق النار. هو يأمل في ذلك".

وعن المفاوضات بين واشنطن وطهران، قال: "نحن نتحدث بالفعل مع بعضنا، ليس بشكل مباشر فحسب بل أيضًا من خلال وسطاء".

وأكد ويتكوف أن الولايات المتحدة "لن تسمح بأي تخصيب لليورانيوم في الاتفاق مع إيران".

ومن جهة أخرى، علق ويتكوف على تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام أمريكية، بشأن تقييم استخباراتي أولي أفاد أن الضربات العسكرية على 3 منشآت نووية إيرانية لم تنجح في تدمير عناصر رئيسية من البرنامج النووي لطهران.

وقال ويتكوف مكذبًا التقارير: "تم القضاء على القدرات النووية الإيرانية. سيكون من شبه المستحيل إحياء البرنامج النووي الإيراني في السنوات القليلة المقبلة".

وتابع: "ترامب يملك القدرة على معرفة متى يضغط على الزر ومتى يسحب يده".

وأضاف: "ألقينا 12 قنبلة خارقة للتحصينات على منشأة فوردو (لتخصيب اليورانيوم) ولا شك أنها دُمرت، لذا فإن التقارير المتداولة التي تشير بطريقة ما إلى أننا لم نحقق الهدف هي ببساطة مضحكة للغاية".

واعتبر أن "تسريب هذا النوع من المعلومات، مهما كانت المعلومات ومن أين جاءت، أمر شائن. إنه خيانة. لذا يجب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك، أيًّا كان المسؤول عنه".

وقال ويتكوف: "هدف الرئيس الأمريكي هو القضاء على تخصيب اليورانيوم وقدرات عسكرة البرنامج النووي لإيران، وقد حققه بعد 12 يومًا (من الحرب). لم تكن حربًا أبدية أو حربًا من أجل الحرب فقط".

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