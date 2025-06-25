تعاون مثمر بين الرياضة والأزهر ببورسعيد لدعم الطلاب والكوادر البشرية

استقبل محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، وفدًا من منطقة بورسعيد الأزهرية، برئاسة الدكتورة نشوى شبانة، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وذلك لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين.

الشباب والرياضة يستقبل وفد المنطقة الأزهرية ، فيتو

شهد اللقاء مناقشة آليات التنسيق في مجالات الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة لطلاب المعاهد الأزهرية وتوفير بيئة حاضنة لمواهبهم، إلى جانب تخصيص برامج نوعية للعاملين داخل المنطقة الأزهرية، تسهم في رفع الروح المعنوية وتنمية الكوادر البشرية.

شارك في اللقاء عدد من قيادات المنطقة الأزهرية، من بينهم محمد البنا، مدير إدارة رعاية الطلاب، وأحمد السمان، مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية، وعماد منير، مسؤول العلاقات العامة، ووليد السحراوي، مسؤول إدارة الأمن.

الازهر الشريف يرحب بالتعاون مع مؤسسات الدولة

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة نشوى شبانة أن الأزهر الشريف يحرص على بناء جسور تواصل فعّالة مع مؤسسات الدولة، خاصة المعنية بتنمية شخصية الطالب ودعمه فكريًا وبدنيًا، مشيدة بدور وزارة الشباب والرياضة في تبني المبادرات المشتركة والمساهمة في غرس القيم الإيجابية لدى الطلاب.

الشباب والرياضة ببورسعيد يشيد بالتعاون مع المنطقة الازهرية

من جانبه، رحب محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بالتعاون مع المنطقة الأزهرية، معربًا عن استعداد المديرية الكامل لتقديم الدعم اللوجستي والبشري لإنجاح مختلف الأنشطة والفعاليات، مؤكدًا أن الشراكة مع الأزهر تمثل نموذجًا يحتذى في التكامل لخدمة الوطن والنشء.

كما أكد مدير مديرية الشباب والرياضة أنه سيكون هناك سلسلة من اللقاءات التنسيقية والتشبيك للتعاون بين مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وكافة مؤسسات الدولة في تطوير الأنشطة المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون المجتمعي، بما يسهم في بناء جيل واعٍ بناء وذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

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