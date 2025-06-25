اجتماع تنسيقي لـ"الشباب والرياضة" والإذاعة المصرية لتطوير الموسم الجديد من البرامج الإذاعية

عُقد اجتماع تنسيقي بمقر الإذاعة المصرية لبحث آليات تطوير الموسم الجديد من البرامج الإذاعية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام "الإذاعة المصرية"، بمشاركة الإعلامي القدير محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والدكتور علاء الدين الدسوقي وكيل وزارة الشباب - رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والكاتبة الصحفية أماني ضرغام، والدكتور محمد لطفي نائب رئيس الإذاعة، والمخرج تامر شحاتة مخرج المسلسل الإذاعي، ونسرين الجيار المدير التنفيذي للمشروع.



وتناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير المحتوى الإذاعي بما يتوافق مع أولويات وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب والأسرة المصرية، والعمل على تقديم برامج هادفة تسلط الضوء على أنشطة الوزارة وتبرز الطاقات الإبداعية لدى الشباب في مختلف المجالات، حيث تحرص الوزارة، علي تقديم أربعة برامج إذاعية تشمل برنامج "تحيا مصر" المعني بمناقشة قضايا المجتمع وتسليط الضوء على جهود الوزارة، وبرنامج "إبداعات شبابنا" الذي يهتم بعرض مواهب الشباب في شتى المجالات، وبرنامج "مفروسة أوي" الذي يتناول النقد الاجتماعي بأسلوب ساخر، وبرنامج "مسرح المنوعات" الذي يُنفذ من مراكز الشباب بالمحافظات ويُبرز النشاط الثقافي والمجتمعي.



كما تم التطرق إلى المسلسل الدرامي الإذاعي الذي يتناول قضايا تهم الشباب ويهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجههم، مع الاهتمام بالمواهب الشابة في مجالات الفن والإبداع.



ناقش الاجتماع كذلك الفئات العمرية المستهدفة بكل برنامج، والرسائل الإعلامية الموجهة لهم، مع التأكيد على تنفيذ البرامج على مدار العام في مختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، التي أكد خلالها في كلمته بالحفل الختامي للموسم الماضي على أهمية دعم الشباب ورعاية المواهب وإبراز الإبداع في المجالات الرياضية والثقافية والعلمية، بما يعكس توجهات الدولة في دعم طاقات الشباب.



الجدير بالذكر أن الموسم الجديد من البرامج الإذاعية والمسلسل الدرامي من المقرر انطلاقه في شهر يوليو المقبل.

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