منها الوذمة والحمل، أسباب تورم القدمين وطرق علاجها بالمنزل

يعاني الشخص من تورم القدمين لعدة أسباب، من الطقس الحار أو الحمل إلى حالات صحية أكثر خطورة، مثل أمراض القلب أو جلطة دموية، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، ويعتمد علاج تورم القدمين على السبب الكامن.

ونتعرف في التقرير التالي على الأسباب البسيطة لتورم القدمين، والتي بمكن علاجها بالمنزل.

1. الوذمة

الوذمة هو المصطلح الطبي للتورم الذي يحدث عندما يحاصر السائل في أنسجة الجسم، وعادة ما يؤثر على الساقين والقدمين ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم، مثل الوجه أو اليدين، وتتضمن العلامات الأخرى للوذمة ما يلي:

جلد لامع وممتد فوق المنطقة المصابة

جلد يظل متجعدا بعد الضغط عليه

انزعاج وقلة الحركة

سعال أو صعوبة في التنفس، إذا كان يؤثر على الرئتين

العلاج

قد تختفي الوذمة من تلقاء نفسها، أو قد يكون هناك سبب كامن يحتاج إلى علاج طبي.

تشمل العلاجات المنزلية ارتداء جوارب داعمة، وتقليل تناول الملح، والاستلقاء مع رفع الساقين فوق الصدر.

إذا لم يتحسن التورم، فيجب على الشخص التحدث إلى طبيبه للتحقق من أي أسباب كامنة.

2. إصابة القدم أو الكاحل

يمكن أن تتسبب الصدمة التي تصيب القدم أو الكاحل في تورم هذه المنطقة من الجسم.

على سبيل المثال، قد يتسبب التواء الكاحل، الذي يحدث عندما تصبح الأربطة مشدودة بشكل مفرط، في تورم القدم.

العلاج

لعلاج إصابة القدم أو الكاحل، يجب على الشخص رفع القدم عندما يكون ذلك ممكنًا ومحاولة عدم تحمل وزن على الساق المصابة.

يمكن أن يساعد استخدام كيس ثلج أو ضمادة ضاغطة في تقليل التورم، ويمكن أن تساعد مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية في تخفيف الانزعاج.

إذا لم يختفي التورم والألم، فقد يحتاج الشخص إلى رؤية طبيبه لاستبعاد الضرر الأكثر شدة.

3. الحمل

من الأعراض الشائعة للحمل المتأخر تورم القدمين والكاحلين، ويحدث هذا التورم بسبب احتباس السوائل وزيادة الضغط على الأوردة.

العلاجات المنزلية

لعلاج تورم القدمين أثناء الحمل، يمكن للمرأة رفع قدميها حيثما أمكن، وارتداء أحذية مريحة وداعمة، وتجنب الوقوف لفترات طويلة.

الحفاظ على البرودة وتجنب الملح وزيادة تناول الماء يمكن أن يساعد في تقليل احتباس السوائل، وارتداء الملابس الداعمة، مثل الجوارب الضيقة أو جوارب الضغط، من شأنه أيضًا أن يقلل من الانزعاج ويساعد في تقليل التورم.

4. عوامل نمط الحياة

يمكن أن تؤدي بعض عوامل نمط الحياة أيضًا إلى تورم القدمين، وتشمل هذه العوامل:

اتباع نمط حياة غير مستقر

زيادة الوزن

ارتداء أحذية غير مناسبة

اتباع نظام غذائي غني بالملح

العلاجات المنزلية

ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل من خطر تورم القدمين، وتشمل الطرق الأخرى لتخفيف تورم القدمين:

ارتداء الجوارب الضاغطة

نقع القدمين في الماء البارد

رفع القدمين فوق مستوى القلب بانتظام

البقاء نشيطًا

فقدان الوزن في حالة زيادة الوزن

تناول نظام غذائي صحي والاهتمام بتناول الملح

تدليك القدمين

5. أحد الآثار الجانبية للأدوية

قد يؤدي تناول بعض الأدوية إلى تورم القدمين، خاصةً إذا كانت تسبب احتباس الماء.

تشمل الأدوية التي قد تسبب تورم القدمين ما يلي:

الهرمونات، مثل الإستروجين والتستوستيرون

حاصرات قنوات الكالسيوم التي تساعد في التحكم في ضغط الدم

الستيرويدات، سواء الأندروجينية أو الابتنائية، والكورتيكوستيرويدات

مضادات الاكتئاب

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية

الأدوية التي تساعد في إدارة مرض السكري

ويجب على أي شخص يعتقد أن دوائه يسبب تورم قدميه التحدث إلى طبيب، والذي قد يكون قادرًا على تغيير الجرعة أو وصف نوع مختلف من الأدوية.

6. الكحول

يمكن أن يتسبب الكحول في احتباس الجسم للمياه الزائدة، مما يتسبب في تورم القدمين، وإذا استمر التورم لأكثر من يومين، فيجب على الشخص تحديد موعد مع طبيبه.

قد يكون التورم المتكرر للقدمين بعد شرب الكحول علامة على وجود مشكلة أساسية في القلب أو الكبد أو الكلى.

العلاجات المنزلية

قد يساعد رفع القدمين فوق مستوى القلب وشرب الكثير من الماء وتقليل تناول الملح في تقليل التورم، كما يمكن أن يخفف نقع القدمين في الماء البارد من الأعراض.

7. الطقس الحار

أثناء الطقس الحار، قد تتورم القدمين لأن أوردتهما تتمدد لتبريد الجسم، وقد تتسبب هذه العملية في تسرب السوائل إلى الأنسجة المحيطة، كما قد تتجمع السوائل في الكاحلين والقدمين.

العلاجات المنزلية

قد يساعد شرب الكثير من الماء وارتداء أحذية مريحة ومناسبة تسمح ببعض التهوية في منع تورم القدمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.