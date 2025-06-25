وكيل التعليم بالإسماعيلية يناقش ضوابط إجراءات النقل والندب الداخلي

عقد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي التنسيقات بالمديرية وأعضاء اللجنة الخماسية المختصة، وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية، لمناقشة ضوابط وآليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 بشأن إجراءات النقل والندب الداخلي والخارجي للعاملين بالتربية والتعليم.







تفاصيل الاجتماع

وشهد الاجتماع حضور قيادات التعليم بالمديرية، وفي مقدمتهم عصمت فاروق مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعلى بديوي مدير إدارة الموارد البشرية، وأحمد سيف مدير أمن المديرية، وفتحي عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة، وعدد من مسؤولي الإدارات التعليمية المختلفة.

أبرز محاور الاجتماع

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل الوزارة خطة العمل للفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية تطبيق القرار الوزاري بما يحقق العدالة بين جميع الفئات من معلمين وإداريين وعمال، وذلك بما يتوافق مع احتياجات المدارس وتوزيع القوى البشرية بشكل عادل ومتوازن.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المرحلة المقبلة تتطلب قدرًا عاليًا من الشفافية والنزاهة في اتخاذ قرارات النقل والندب، بعيدًا عن أي مجاملات أو تدخلات شخصية، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق وتغليب الصالح العام لمصلحة العملية التعليمية واستقرار المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.

مراجعة كافة الطلبات المقدمة

وأضاف وكيل الوزارة أن اللجنة الخماسية ستقوم بمراجعة كافة الطلبات المقدمة للنقل أو الندب وفقًا للقواعد المحددة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والظروف الإنسانية، إلى جانب احتياجات الإدارات التعليمية، مؤكدًا أن أية مخالفات سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للقانون.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إلى أن الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ إجراءات النقل والندب تمتد من 1 يوليو 2025 حتى 31 أغسطس 2025، مطالبًا الجميع بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات والبت فيها بما لا يؤثر على انتظام العمل داخل المدارس.

واختتم موسى الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف من تنظيم هذه الإجراءات هو تحقيق الانضباط الإداري وضمان بداية قوية للعام الدراسي المقبل، داعيًا العاملين إلى التعاون الكامل مع مسؤولي التنسيقات والالتزام بالتعليمات الصادرة من المديرية.

وتأتي هذه التحركات في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لبداية عام دراسي منظم ومنضبط، يلبّي احتياجات المدارس ويُحقق العدالة الوظيفية لجميع العاملين بالقطاع التعليمي.

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