بالطبل والمزمار، طلاب تربية القناة يحتفلون بنهاية الدراسة الجامعية (فيديو وصور)

نظم عدد من طلاب كلية التربية، بـجامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى بمنطقة المسطحات الخضراء الواقعة في الطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية، وذلك احتفالا بانتهاء السنة النهائية لهم بالجامعة.

الاحتفال بنهاية حياة الجامعة

واحتفل طلاب كلية التربية بجامعة قناة السويس بنهاية أيام الامتحانات بطرق مختلفة عن الطرق المعهودة الاحتفالات حيث حرص البعض على اهداء زملائهم باقات من الورود والشوكولاته.

جانب من احتفال الطلاب، فيتو

جانب من احتفال الطلاب، فيتو

يودعون حياة الجامعة بالمزمار والطبل البلدى

فيما قام البعض الآخر بجلب المزمار والطبل البلدى للعزف والرقص ابتهاجا بانتهاء اخر مراحل الدراسة وبداية مراحلة جديدة من الحياة وسط زغاريد الطالبات.





مجلس خدمة المجتمع بجامعة قناة السويس يناقش إطلاق "جائزة الأداء المتميز" ويستعرض إنجازات القوافل والمبادرات المجتمعية

وعلى صعيد أخر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالتزامن مع انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بضرورة استمرار التكامل بين العمل الأكاديمي والجهد المجتمعي، وتوسيع مظلة البرامج التدريبية والتوعوية المقدمة لأفراد المجتمع، مع التأكيد على دعم ورعاية المبادرات الرئاسية وتعزيز ثقافة التميز بين العاملين في الجامعة من خلال آليات تحفيزية فعالة، مؤكدًا أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها خدمة المواطن والمجتمع المحيط وتعظيم أثر الجامعة في محيطها التنموي والوطني.

جانب من احتفال الطلاب، فيتو

جانب من احتفال الطلاب، فيتو

عُقد المجلس برئاسة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشرافها العام، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديري العموم بالقطاع، وأمانة المجلس، حيث ناقش المجلس حزمة من الموضوعات النوعية التي تعزز من الدور المجتمعي للجامعة وترسّخ مفاهيم الجودة والحوكمة في العمل البيئي والخدمي.

واستعرض المجلس الطلب المقدم من الإدارة العامة لمشروعات البيئة بشأن إطلاق "جائزة الأداء المتميز"، وهي جائزة شهرية للإداريين بالجامعة، تشجيعًا لجهودهم وتقديرًا لإخلاصهم في أداء المهام الوظيفية، وذلك وفقًا للائحة وضوابط الجائزة المعتمدة من الجامعة، على أن يتم الإعلان عنها شهريًّا بجميع كليات الجامعة وعلى المواقع الإلكترونية الرسمية.

جانب من احتفال الطلاب، فيتو

جانب من احتفال الطلاب، فيتو

كما ناقش المجلس أيضًا الطلب المقدم بشأن مقترح "جائزة الموظف المثالي"، وهي جائزة نصف سنوية تُمنح في شهري يناير ويوليو من كل عام، وتُعنى بتقييم ملفات المرشحين من العاملين الإداريين بموضوعية وشفافية، دعمًا ووترسيخا لثقافة التميز المؤسسي.

وفي سياق متصل، استعرض المجلس تقارير قوافل الإصحاح البيئي المنفذة مؤخرًا، والتي شملت ثلاث قوافل متنوعة، من بينها قافلة طبية استثنائية بالتعاون مع نقابة المعلمين بالإسماعيلية استفاد منها 138 مستفيدًا، وقافلة شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى مركز شباب قرية الرائد بحي فيصل استفاد منها 655 مواطنًا، إلى جانب حملة طبية لطلاب كلية الطب استهدفت 35 طالبًا وطالبة بوحدتي طب الأسرة بالمحسمة وأبو خليفة.

كما تناول المجلس خطة إدارة تدريب أفراد المجتمع التي تشمل 29 برنامجًا تدريبيًّا خلال الفترة الصيفية، والممتدة من 1 يوليو حتى 2 سبتمبر 2025، وتهدف إلى بناء قدرات فئات المجتمع المختلفة، فيما تم عرض ما تم تنفيذه خلال شهر مايو من 26 فعالية من ندوات وورش عمل وزيارات ضمن المبادرات الرئاسية نفذتها إدارة الاتصالات والمؤتمرات.

ويؤكد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال قراراته المتتابعة والتقارير المعروضة أن الجامعة مستمرة في توسيع دورها التنموي بما يعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية ومواصلة العمل نحو تنمية مستدامة ترتكز على المعرفة وتستجيب لاحتياجات المجتمع.

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