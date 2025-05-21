صحة الإسماعيلية توجه بتسريع وتيرة العمل بالتشطيبات النهائية في مستشفى التل الكبير (صور)

وجَّهت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بتسريع وتيرة العمل لإنهاء التجهيزات والتشطيبات النهائية بمشروع (مستشفى التل الكبير المركزى).

وذلك على هامش الجولة المفاجئة التى أجرتها للوقوف على أعمال تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد أقسام المستشفى

حرصت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية خلال الجولة على تفقد غرف وأقسام المستشفى، وتجهيزات قسم الغسيل الكلوي ومطبخ المستشفى وتابعت الانتهاء من أعمال الكهرباء والتشطيبات لاستقبال الأجهزة الطبية، وما تم توريده من فرش طبى وغير طبى.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما استمعت إلى شرح تفصيلي من مهندس الشركة المنفذة للمشروع حول مراحل الإنجاز والتجهيزات الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية،إستعدادًا لتزويد المستشفى بالفرش الغير طبى وتسكين الأطقم الطبية والإدارية إستعدادًا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.



استلام المستشفى في شهر فبراير

وقالت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية إنه تم إستلام المستشفى فى فبراير للعام الجارى، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية بالمستشفى والتى تقع على مساحة 11 ألف متر مربع وتشغل مبانى المستشفى مساحة حوالى 6 آلاف و500 متر مربع،ومن المنتظر أن تكون المستشفى صرح طبى كبير على أعلى مستوى لخدمة أهالى مركز ومدينة التل الكبير.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

معلومات عن مبنى المستشفى

وجدير بالذكر أن المبنى الرئيسى للمستشفى يضم أقسام الإستقبال،الطوارئ،عيادات خارجية،غرف الداخلى،قاعات للمحاضرات،المعامل،وقسم للغسيل الكلوى يضم 33 سريرا وقسم للعناية المركزة يضم 18 سرير عناية، بالإضافة لقسم العمليات ويشمل عدد 5 غرف عمليات كبرى و2 عمليات مناظير و2 كشك ولادة،كما تم تجهيز قسم الأشعة لإستقبال "جهاز رنين مغناطيسي".

استكمال خدمات المستشفى

كما تضم المستشفى عدد 2 مبنى ملحق لاستكمال خدمات المستشفى،حيث يشمل المبنى الأول المطبخ والمخازن،ويضم المبنى الثانى جهاز الفرم والتعقيم والطلمبات الخاصة بالخزان المغذى للمياه بالمستشفى.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد الطاهر مدير مستشفى التل الكبير المركزى،الدكتورة الشيماء صلاح مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والدكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية.

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