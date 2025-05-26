صحة الإسماعيلية تعقد الاجتماع الربع سنوي لرصد الأمراض المُعدية (صور)

عقدت مديرية الشئون الصحية في محافظة الإسماعيلية الاجتماع الربع سنوي للعام الحالى؛للحفاظ على الصحة العامة والسيطرة والاكتشاف المبكر للتفشيات الوبائية.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وإشراف الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، وبالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات والهيئات الصحية.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

الهدف من عقد الاجتماع

ويهدف الاجتماع إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وشهد الاجتماع حضور فرق الوبائيات وترصد الأمراض المعدية بالإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وفرق ترصد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، فرق ترصد مستشفيات جامعة قناة السويس، وفريق ترصد مستشفى هيئة قناة السويس.

أبرز مناقشات الاجتماع

من جانبه أكد مصطفى الطلي مسئول ترصد الوبائيات وترصد الأمراض المعدية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، أن الاجتماع ناقش ما يستجد من أعمال خاصة بالترصد الروتيني للأمراض المعدية والترصد القائم على الحدث؛ للحفاظ علي الصحة العامة وعرض مؤشرات الأداء والبيانات الخاصة بجميع فرق الترصد بالمحافظة، والتأكيد على أهمية دور أعضاء الفرق في ترصد الأحداث الصحية التي تؤثر على الصحة العامة عن طريق المصادر الغير رسمية مثل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرها.

وأضاف مسئول ترصد الوبائيات، أنه تم تدريب جميع الفرق على أمراض الصيف وطرق الوقاية منها وطرق تشخيصها والتعامل معها، وذلك في حالة تردد حالات على أي منشأة طبية.

فى ختام الاجتماع، تم استعراض الإنجازات التي تمت خلال الربع الأول من العام الجاري لجميع المستشفيات والإدارات الصحية وتقييم الأهداف التي تم تحقيقها من خلال التقييم الإحصائي للمستشفيات عن الستة أشهر الماضية، كما تم عرض سلبيات المرور التي تم رصدها خلال الفترة الماضية وسُبل تلافيها وضمان عدم تكرارها.

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