صحة الإسماعيلية تكرم الأطباء في يوم الوفاء (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من مقر مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، وذلك لنقل فعاليات احتفالية يوم الوفاء التي أقامتها المديرية لتكريم، العشرات من رموز العمل الطبي في المحافظة.

أبرز الحضور خلال فعاليات الحفل

وأقيم الحفل تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، وفي حضور لبنى زكى مقررة المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، والدكتورة منى عبد الحق المدير السابق للقسم العلاجي بالمديرية، والدكتور إبراهيم الدسوقي المدير الأسبق للطب الوقائي، والدكتور أيمن جلهوم مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة.

جانب من فعاليات يوم الوفاء،فيتو

جانب من فعاليات يوم الوفاء،فيتو

جانب من فعاليات يوم الوفاء،فيتو

يوم الوفاء يوم رد الجميل

ومن جانبها أكدت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على أن حفل يوم الوفاء يعد محاولة رد جزء من جميل أساتذة الطب في مديرية الصحة بالمحافظة والذين قدموا العديد من الخدمات الجليلة للمواطنين وللمديرية خلال مسيرتهم المهنية الحافلة.



جانب من فعاليات يوم الوفاء،فيتو

جانب من فعاليات يوم الوفاء،فيتو

جانب من فعاليات يوم الوفاء،فيتو

واشارت إلى أنها لا تنسي ما تعلمته من قدامي الأطباء الذين أصبحت تسير هي وزملائها على خطاهم حيث تعلمت كيف تدير منظومة صحية كاملة بجهود الأساتذة السابقين.

وشمل التكريم تقديم شهادات تقدير لعدد 200 رمز من رموز الطب في مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية.



جانب من فعاليات يوم الوفاء،فيتو

جانب من فعاليات يوم الوفاء،فيتو

وعلى صعيد أخر كانت قد عقدت مديرية الشئون الصحية في محافظة الإسماعيلية الإجتماع الربع سنوي للعام الحالى؛للحفاظ علي الصحة العامة والسيطرة والإكتشاف المبكر للتفشيات الوبائية وذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية،وإشراف الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، وبالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات والهيئات الصحية.

جانب من فعاليات يوم الوفاء،فيتو

جانب من فعاليات يوم الوفاء،فيتو

جانب من فعاليات يوم الوفاء،فيتو

الهدف من عقد الإجتماع

ويهدف الإجتماع إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وشهد الاجتماع حضور فرق الوبائيات وترصد الأمراض المعديه بالإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وفرق ترصد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية،فرق ترصد مستشفيات جامعة قناة السويس،وفريق ترصد مستشفى هيئة قناة السويس.

أبرز مناقشات الإجتماع

و من جانبه أكد مصطفى الطلى مسئول ترصد الوبائيات وترصد الأمراض المعدية بمديرية الصحة بالإسماعيلية،إلى أن الإجتماع ناقش مايستجد من أعمال خاصة بالترصد الروتيني للأمراض المعدية والترصد القائم علي الحدث ؛للحفاظ علي الصحة العامة وعرض مؤشرات الأداء والبيانات الخاصة بجميع فرق الترصد بالمحافظة،والتأكيد على أهمية دور أعضاء الفرق فى ترصد الأحداث الصحية التي تؤثر علي الصحة العامة عن طريق المصادر الغير رسمية مثل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرها.

وأضاف مسئول ترصد الوبائيات،أنه تم تدريب جميع الفرق علي أمراض الصيف وطرق الوقاية منها وطرق تشخيصها والتعامل معها،وذلك في حالة تردد حالات علي اي منشأة طبية.

فى ختام الإجتماع،تم إستعراض الإنجازات التي تمت خلال الربع الأول من العام الجارى لجميع المستشفيات والإدارات الصحية وتقييم الأهداف التي تم تحقيقها من خلال التقييم الإحصائي للمستشفيات عن الستة أشهر الماضية، كما تم عرض سلبيات المرور التي تم رصدها خلال الفترة الماضية وسُبل تلافيها وضمان عدم تكرارها.

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