سيرهق كل لاعبي الدوري، هشام حنفي يقيم أداء بن رمضان في المونديال

تحدث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في منافسات بطولة كأس العالم للأندية وخروجه من دور المجموعات.

وقال هشام حنفي، في تصريحات تليفزيونية: "بالتأكيد حزين من خروج النادي الأهلي من الدور الأول بكأس العالم للأندية، والفريق كان قادرًا على الوصول لأكثر من ذلك بالمونديال".

مجموعة الأهلي في المونديال قوية

وأضاف حنفي: "مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية كانت قوية، وإنتر ميامي أظهر شخصيته ونجح في التأهل لدور الستة عشر بالمونديال، رغم أفضلية الأحمر أمامه في مباراة الجولة الأولى وكان قادرًا على الفوز".

وتابع: "الأهلي كان قادرًا على التأهل إلى دور الستة عشر لأنه يمتلك "إسكواد" قوي جدًّا".

زيزو، فيتو

بن رمضان لاعب سوبر

وواصل: "محمد علي بن رمضان لاعب سوبر وسيرهق كل لاعبي الدوري المصري في الموسم المقبل، وسيكون إضافة قوية للنادي الأهلي".

زيزو صنع الفارق في المونديال

وشدد: "زيزو إضافة كبيرة أيضًا للنادي الأهلي، ونجح في صنع الفارق مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية".

وأكد: "لا توجد فوارق فنية كبيرة بين النادي الأهلي والأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والأحمر شرف الكرة المصرية في المونديال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.