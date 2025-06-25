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رياضة

سيرهق كل لاعبي الدوري، هشام حنفي يقيم أداء بن رمضان في المونديال

محمد علي بن رمضان،
محمد علي بن رمضان، فيتو

تحدث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في منافسات بطولة كأس العالم للأندية وخروجه من دور المجموعات.

وقال هشام حنفي، في تصريحات تليفزيونية: "بالتأكيد حزين من خروج النادي الأهلي من الدور الأول بكأس العالم للأندية، والفريق كان قادرًا على الوصول لأكثر من ذلك بالمونديال".

 

مجموعة الأهلي في المونديال قوية

وأضاف حنفي: "مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية كانت قوية، وإنتر ميامي أظهر شخصيته ونجح في التأهل لدور الستة عشر بالمونديال، رغم أفضلية الأحمر أمامه في مباراة الجولة الأولى وكان قادرًا على الفوز".

وتابع: "الأهلي كان قادرًا على التأهل إلى دور الستة عشر لأنه يمتلك "إسكواد" قوي جدًّا".

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

بن رمضان لاعب سوبر

وواصل: "محمد علي بن رمضان لاعب سوبر وسيرهق كل لاعبي الدوري المصري في الموسم المقبل، وسيكون إضافة قوية للنادي الأهلي".

 

زيزو صنع الفارق في المونديال

وشدد: "زيزو إضافة كبيرة أيضًا للنادي الأهلي، ونجح في صنع الفارق مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية".

وأكد: "لا توجد فوارق فنية كبيرة بين النادي الأهلي والأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والأحمر شرف الكرة المصرية في المونديال".

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الأهلي النادي الأهلي هشام حنفي كأس العالم للأندية انتر ميامي بن رمضان زيزو

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