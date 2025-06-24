كشف حساب بن رمضان أمام بورتو بكأس العالم للأندية

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سرعان ما كتب التونسي محمد علي بن رمضان أوراق اعتماده لدي جماهير النادي الأهلي، عقب تألقه بشكل لافت رفقة الفريق، خلال مواجهات كأس العالم للأندية المقامة حاليا في أمريكا، والتي ودعها الأحمر عقب احتلال المركز الأخير في المجموعة الأولي.

ونستعرض في السطور التالية أرقام التونسي محمد علي بن رمضان مع الأهلي أمام بورتو البرتغالي.

أرقام محمد علي بن رمضان أمام بورتو

وقدم محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، أداء مميزا أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، حيث شارك في المباراة لمدة 87 دقيقة ونجح في تسجيل هدفه الأول له بالبطولة ومع الأهلي.

ولمس بن رمضان الكرة 35 مرة، حيث بلغت دقة تمريراته 83% بعد أن مرر 19 كرة صحيحة من أصل 23 تمريرة، كما تمكن من إرسال كرة طولية ناجحة واحدة خلال اللقاء.

على المستوى الهجومي، سدد كرة واحدة على المرمى، ونجح في جميع محاولاته الخمس للمراوغة.

دفاعيا، دخل في 9 التحامات أرضية فاز في 6 منها، كما قام بتشتيت الكرة مرة واحدة، في أداء متوازن جمع بين المساهمة الهجومية والدفاعية بفاعلية.

تعادل الأهلي أمام بورتو

وتعادل الأهلي أمام بورتو فجر اليوم ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

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