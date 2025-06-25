تدعيمات مليارية والمحصلة صفر، الأهلي يودع مونديال الأندية من دور المجموعات دون أي فوز، هدف يتيم وركلة جزاء ضائعة للوافدين الجدد، والفريق يقبع بالمراكز المتأخرة بين 32 فريقا

أبرم النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية صفقات وصفت بأنها أقوي الانتدابات في تاريخ تعاقدات القلعة الحمراء، وذلك بعدما تعاقد مع نخبة من نجوم الكرة المصرية والتونسية، على رأسهم أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، أحمد رمضان بيكهام، وأشرف بن شرقي والحارس محمد سيحا.

جماهير الأهلي كانت على موعد مع الأحلام، وسط ترقب لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، والتي مثلت اختبارا فعليًا للفريق وخاصة تلك الصفقات التي أبرمها الأحمر، لكن النتيجة جاءت صادمة، بعدما ودع الفريق مبكرا من دور المجموعات، دون أي فوز، مكتف بتعادلين وهزيمة.

أداء باهت وغير فعال وهدف وحيد

ومن بين هذه التدعيمات المليارية، لم يترك أحد بصمة واضحة في البطولة باستثناء التونسي محمد علي بن رمضان، الذي كان اللاعب الوحيد من الانتدابات الجديدة الذي سجل هدفا للأهلي في التعادل المثير أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، أما بقية الصفقات، فجاء تأثيرها باهتا، ولم ينجح أي منهم في صناعة الفارق الحقيقي للفريق.

زيزو، أحد أبرز الأسماء التي تم التعاقد معها، نظرا لانتقاله إلي القلعة الحمراء بعد انتهاء تعاقده مع الغريم التقليدي نادي الزمالك في صفقات كان لها صدى كبيرا في الوسط الرياضي، زيزو قدم أداء جيدا في مواجهة بورتو فقط، لكنه غاب عن المشهد في أول جولتين.

بينما أهدر تريزيجيه أحد الوافدين للأهلي في الانتقالات الحالية، ركلة جزاء حاسمة أمام إنتر ميامي، كانت كفيلة بمنح الأهلي فوزًا ثمينًا في بداية مشواره، بدلًا من التعادل السلبي.

حمدي فتحي وبيكهام لم يظهرا بالمستوى المأمول، ولم يتمكنا من فرض نفسيهما كعناصر مؤثرة، فيما لم يحصل الحارس محمد سيحا على فرصة الظهور، ليبقى التأثير الفعلي للصفقات الجديدة دون المأمول.

خروج مبكر يثير التساؤلات

أنهى الأهلي مشواره في المجموعة الأولى بالمركز الأخير، برصيد نقطتين فقط من ثلاث مباريات، دون تحقيق أي فوز، بأربعة أهداف فقط في شباك بورتو قابعا في المركز المتأخرة من البطولة التي يشارك فيها 32 فريقا، مما يطرح علامات استفهام واسعة حول جدوى الصفقات التي أبرمتها الإدارة.

أرقام الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

وخاض الأهلي في نسخة كأس العالم للأندية 2025، ثلاث مباريات، حصد خلالها نقطتين فقط، ونجح في تسجيل 4 أهداف وتلقت شباكة 6 أهداف.

ترتيب مجموعة الأهلي

1- بالميراس 5 نقاط.

2- إنتر ميامي 5 نقاط.

3- بورتو نقطتين.

4- الأهلي نقطتين .

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