إنجاز أسطوري لـ ميسي بعد تأهل إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية، بعد قيادة فريقه إنتر ميامي الأمريكي، للتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا.

وتعادل إنتر ميامي مع بالميراس بنتيجة 2-2، في لقاء أقيم فجر اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، وفي نفس التوقيت تعادل الأهلي مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، ليتأهل بالميراس متصدرا ومن خلفه إنتر ميامي إلى دور الـ16.

وكشفت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن ليونيل ميسي لم يُقصَ مطلقا من دور المجموعات في أي بطولة رسمية، سواء على مستوى النادي أو المنتخب، وذلك بعد تأهل إنتر ميامي إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

ولعب ميسي مع أندية: "برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي" دور المجموعات في بطولات عديدة ولم يخرج منها مطلقًا.

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميامي مع باريس سان جيرمان متصدر المجموعة الثانية يوم 29 يونيو الحالي في دور الـ16 من مسابقة كأس العالم للأندية.

ميسي يتربع على عرش الأرقام القياسية

واحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الثلاثاء، ببلوغه 38 عاما، وذلك تزامنا مع تأهل فريقه إنتر ميامي الأمريكي، إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة، وذلك بعد التعادل 2-2 أمام بالميراس.

واحتل رفقاء البرغوث، المركز الثاني في المجموعة الأولى ما يعني مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي خلال دور الـ16 بمونديال الأندية.

ميسي ملك الأرقام القياسية في مسيرته

وسطر ميسي خلال مسيرته أرقاما تاريخية وإنجازات كثيرة، لا يمكن إلا أن تبقى راسخة في ذاكرة اللعبة الشعبية الأولى، من بداية الرحلة في روساريو، وحلم ذلك الطفل الصغير بركل الكرة، وصولا إلى قمة المجد مع برشلونة.

أكبر عدد أهداف مع نادي واحد

ويعتبر ميسي صاحب أكبر عدد من الأهداف مع نادي واحدٍ، بعدما زار شباك الخصوم في 672 مناسبة مع برشلونة خلال 778 مباراة بين عامي 2004 و2021.

الأكثر تتويجا بجائزة الكرة الذهبية

وهو الأمر عينه على صعيد الكرة الذهبية، بعدما حقق بطل مونديال 2022 في قطر، الجائزة الفردية الأكبر في العالم ثماني مرات أعوام 2009، و2010، و2011، و2012، و2015، و2019، و2021، و2023.

كما يُعد ميسي اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في عام واحد، إذ استطاع في 2012 تحطيم الرقم القياسي الذي كان بحوزة الأسطورة الألماني غيرد مولر، من خلال 91 هدفًا في جميع المسابقات مع ناديه ومنتخب بلاده، وهو دليل على قدراته غير العادية وثبات مستواه المستمر.

أفضل صانع ألعاب في التاريخ

إذ يعرف ميسي أيضا على أنه أفضل صانع أهداف في تاريخ اللعبة، بعدما قدّم 360 تمريرة حاسمة، لزملائه، بفضل ذكائه وقدرته على إيجاد الثغرة في الوقت المناسب.

وأخيرًا استطاع ميسي خلال مشاركاته الـ33 في البطولات التي تلعب بنظام المجموعات التأهل في كلّ النسخ، إن كان على مستوى الأندية (برشلونة، باريس سان جيرمان، إنتر ميامي)، أو مع منتخب الأرجنتين، حين كان يُشارك في كأس العالم أو كوبا أميركا، مع العلم أنه في مثل هذا الوقت من العام المقبل بعمر الـ39، قد يكون حاضرا في مونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

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