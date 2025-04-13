مفاجأة صادمة في جريمة مقتل موظف كفر العزازى بالشرقية

كشفت التحقيقات في جريمة مقتل موظف بإحدى المدارس داخل أرض زراعية بطريق"كفرالعزازى- السعدية" بدائرة مركز شرطة أبوحماد محافظة الشرقية مفاجأة صادمة، حيث تبين أن شقيقه يدعى "رفعت" 57 عاما (مهندس زراعي) قد قتله بسبب خلافات بينهما على الميراث.

العثورعلي جثة موظف داخل أرض زراعية في أبوحماد

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود بلاغ بالعثورعلى جثة شخص يدعى"محمود.م.إ"48 عاما موظف بإحدى المدارس ومقيم قرية كفرالعزازى بدائرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية داخل أرض زراعية بطريق"كفرالعزاوى- السعدية" مصابا بطلق ناري.

وعلي الفورتم تشكيل فريق بحث جنائي علي أعلي مستوى من المديرية، بالاشتراك مع فرع الأمن العام توصل إلي أن مرتكب الواقعة شقيق المجنى عليه، وأقر بارتكابه الجريمة بسبب خلافات علي الميراث وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة

جري نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزي ، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

المجنى عليه،فيتو

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تعدد الجرائم والعقوبات

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

تشديد العقوبة على القتل العمدى

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

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