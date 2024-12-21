السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الداخلية الألمانية بعد هجوم سوق عيد الميلاد: المشتبه به كان معاديا للإسلام

وزيرة الداخلية الألمانية،
وزيرة الداخلية الألمانية، فيتو

قالت وزيرة الداخلية الألمانية بعد هجوم سوق عيد الميلاد، إن بوسعها تأكيد أن المشتبه به كان معاديا للإسلام، وذك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

ومنذ قليل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن حادث الدهس بسوق عيد الميلاد سيظل "محفورا في ذاكرتنا" لوقت طويل.

وأضاف المستشار الألماني: "لدينا 5 قتلى وأكثر من 80 جريحا في حادث الدهس بسوق عيد الميلاد.. ونبحث في خلفية مرتكب الحادث ونوفر كافة الموارد للقيام بذلك".

ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وأعلنت السلطات الألمانية، مساء أمس الجمعة، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

واستبعد مسئول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.

هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج

وأشار المسئول إلى أنه ليس من المستبعد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة جراء حادث الدهس.

وأعلن حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية راينر هاسيلوف أن رجلا سعوديا أوقف بعد «هجوم» بسيارة، دهس حشدًا في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجديبورج الواقعة في شمال البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزيرة الداخلية الألمانية الداخلية الألمانية المستشار الألماني ألمانيا ماجديبورج هجوم سوق عيد الميلاد سوق عيد الميلاد

مواد متعلقة

مستشار ألمانيا عن حادث دهس سوق عيد الميلاد: سيظل محفورًا في ذاكرتنا

ألمانيا تنكس الأعلام حدادا على ضحايا الدهس وتعلن "مراسم تأبين" اليوم

بعد إعلان جنسية المنفذ، السعودية تصدر بيانا بشأن حادث الدهس المروع في ألمانيا

ماسك يطالب المستشار الألماني بالاستقالة "فورا" بعد عملية ماجدبورج
ads

الأكثر قراءة

بعد سقوط بشار، أسماء الأسد ترفع قضية خلع في روسيا

خبير باليونسيف يكشف تعريفا كارثيا في بحث أمريكي بشأن سد النهضة

آخر تطورات ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

ملحد مضطرب نفسيًا ويؤيد إسرائيل، المقربون من منفذ عملية الدهس بألمانيا يكشفون أسرارا صادمة

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

الداخلية الألمانية بعد هجوم سوق عيد الميلاد: المشتبه به كان معاديا للإسلام

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا السعر

منوعات

المزيد

فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا لهذا السبب

تحذير لمرتدي العدسات اللاصقة أثناء النوم

هدية فضائية للأرض في عيد الميلاد

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 21/12/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات البطولات الأفريقية الكبرى في 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي عن دعاء نبي الله نوح على الكافرين

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بتحقيق بعض الأمنيات

دار الإفتاء توضح حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى

المزيد
الجريدة الرسمية