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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14 %

محافظ القليوبية يعتمد
محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية، فيتو

اعتمد المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية  للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 83.14%.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأوضحت مصادر موثوقة أن نتائج الفصل الدراسي الثاني الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2025  مبشرة وستكون أفضل من نتيجة الفصل الدراسي الأول.

شدد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب وضرورة المراجعة الدقيقة، ومراعاة صالح الطلاب.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في توجيهاته على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الدقة والانضباط خلال مراحل التصحيح  ورصد درجات  الشهادة الإعدادية بالقليوبية، مشيرًا إلى أن أي أخطاء في النتائج قد تتسبب في ظلم للطلاب، وهو أمر غير مقبول تمامًا.

ووجه "عبده" بضرورة ضبط لجان التقدير والالتزام بتعليمات الأمن المستديمة وتوافر وسائل الأمن والسلامة، واتباع كافة التعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن المقر، وتوفير سبل الراحة للمصححين.

 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إلى أن هناك متابعة يومية لسير العمل داخل لجنة النظام والمراقبة "كنترول الإعدادية العامة"، للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات، وضمان إعلان نتائج عادلة تعكس أداء الطلاب الفعلي.

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