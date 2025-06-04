طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يحتفلون بختام الامتحانات

احتفل الطلاب اليوم بختام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القليوبية أمام المدارس المختلفة حيث أدوا آخر أيام الامتحانات في مادتي الهندسة والحاسب الآلي والكمبيوتر.

احتفالات طلاب الاعدادية بختام الامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأكد الطلاب أن الامتحانات بالقليوبية الإعدادية مرت بهدوء وكانت مناسبة لكافة المستويات أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الامتحانات مرت بكل هدوء وسلام دون ما يعكر الصفو.

ونفى مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في بيان صحفي صحة ما تم تداوله من تسريب اسئلة الحاسب الالى حيث تداول بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لورق امتحان اسئلة مادة الحاسب الآلى التى أداها طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية مدعين أنها تخص امتحان المادة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ اعمال تصحيح المواد ضمن امتحانات الشهادة الاعدادية 2025 محافظة القليوبية مع استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمديرية مشيرا أن عدد الطلاب في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 120413 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية، فى 12 إدارة تعليمية.

احتفالات الاعدادية بالقليوبية،فيتو

احتفالات الاعدادية بالقليوبية،فيتو

احتفالات الاعدادية بالقليوبية،فيتو

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