الأربعاء 04 يونيو 2025
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تعليم القليوبية ينفي تسريب امتحان الحاسب الآلي للشهادة الإعدادية

تعليم القليوبية،فيتو
تعليم القليوبية،فيتو

تداول بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا زعموا أنها لامتحان مادة الحاسب الآلى التى سيؤديها طلاب الشهادة الاعدادية بالقليوبية بعد قليل.

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فيما نفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم صحة ورقة الاسئلة المتداولة قائلا: أنها لا تمت بصلة لامتحان مادة الكمبيوتر والحاسب الالى  التى سيؤديها الطلاب بعد قليل فى لجان الشهادة الاعدادية بالقليوبية  .

وقال وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن ورقة الأسئلة المزعومة التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى  لا تمت بصلة للورقة الحقيقة وان  بعض الاشخاص يستخدمون النمازج الاسترشادية في نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى على انها تسريبات للامتحان ولكن هي في الحقيقة نمازج وبعيده كل البعد عن الامتحانات التي يؤديها الطلاب.

ويتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يرافقه لجنة من مكتب متابعة وزير التعليم سير إمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية في اليوم الاخير لامتحانات الشهادة الاعدادية  على التوالي.

وانطلقت  السبت الماضي، الموافق 31 مايو 2025، امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025، حيث يؤدى الامتحانات هذا العام 120413 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية، فى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة وهي: "بنها – قليوب – غرب شبرا — شرق شبرا – طوخ – القناطر الخيرية – كفر شكر – شبين القناطر – الخانكة – العبور – الخصوص – قها".

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