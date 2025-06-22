توزيع زجاجات مياه وعصائر على طلاب الثانوية بلجان القليوبية (صور)

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد 22 يونيو 2025، تواجدًا ميدانيًا مكثفًا من قيادات التعليم، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وتحت إشراف مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم، بهدف متابعة سير الامتحانات وتوفير الدعم المعنوي والنفسي للطلاب.

لجان الثانوية العامة بالقليوبية توفر الدعم النفسي للطلاب

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، حرص مسؤولو الإدارات التعليمية بالقليوبية، خاصة إدارات العبور والقناطر الخيرية، على توزيع زجاجات المياه المعدنية والعصائر المثلجة على الطلاب، في مبادرة إنسانية تهدف إلى تهيئة الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات بأريحية وهدوء.

في إدارة العبور التعليمية، تواجد مدير الإدارة منذ الصباح الباكر أمام مقار اللجان، حيث استقبل الطلاب بابتسامة أبوية ووزع عليهم العصائر والمياه المثلجة، الأمر الذي لاقى استحسانًا واسعًا من الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدين أن وجود "الأب الروحي" إلى جانبهم منحهم دفعة معنوية كبيرة.

وشهدت الإدارة تقدم 4020 طالبًا وطالبة لأداء امتحان مادة اللغة العربية موزعين على 9 لجان امتحانية، من ضمنها لجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وفي القناطر الخيرية ، تفقد سعد محمود عسل، مدير عام الإدارة التعليمية، ويرافقه ياسر صقر، مسئول الأمن، اللجان الامتحانات الثانوية العامة منذ الساعة السادسة صباحًا، للتأكد من جاهزيتها وسلامة البيئة الامتحانية. كما قام مدير الإدارة بتوزيع المياه المعدنية على الطلاب من نفقته الخاصة، دعمًا لهم في هذا اليوم الهام.

وفي بنها، وحرصًا على توفير أقصى درجات الراحة، قامت الإدارة التعليمية، تحت إشراف أحمد زكي، بتركيب 100 مروحة داخل وخارج مقار لجان الثانوية العامة، لتقليل تأثير حرارة الطقس على الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

من جانبه، تابع مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، سير الامتحانات لحظة بلحظة من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، مؤكدًا أن الغرفة على تواصل دائم مع جميع الإدارات التعليمية وغرف العمليات بالمحافظة والوزارة، ولم يتم رصد أي شكاوى أو معوقات تؤثر على سير الامتحانات حتى الآن.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية توفير بيئة آمنة ومنضبطة داخل اللجان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد أية محاولات للغش، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان نجاح العملية الامتحانية على مستوى المحافظة.

الدعم النفسي لطلاب الثانوية بالقليوبية، فيتو

الدعم النفسي لطلاب الثانوية بالقليوبية، فيتو

الدعم النفسي لطلاب الثانوية بالقليوبية، فيتو

الدعم النفسي لطلاب الثانوية بالقليوبية، فيتو

الدعم النفسي لطلاب الثانوية بالقليوبية، فيتو

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