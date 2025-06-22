موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

الشهادة الإعدادية بالقليوبية، أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية خلال الثلاثاء أو الأربعاء القادم على أقصى تقدير بعد انتهاء أعمال المراجعة.

يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية عبر هــذا الـرابــط

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأوضحت مصادر موثوقة أن نتائج الفصل الدراسي الثاني الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2025 مبشرة وستكون أفضل من نتيجة الفصل الدراسي الأول.

شدد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب وضرورة المراجعة الدقيقة، ومراعاة صالح الطلاب.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في توجيهاته على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الدقة والانضباط خلال مراحل التصحيح ورصد درجات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، مشيرًا إلى أن أي أخطاء في النتائج قد تتسبب في ظلم للطلاب، وهو أمر غير مقبول تمامًا.

ووجه "عبده " بضرورة ضبط لجان التقدير والإلتزام بتعليمات الأمن المستديمة وتوافر وسائل الأمن والسلامة، واتباع كافة التعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن المقر، وتوفير سبل الراحة للمصححين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إلى أن هناك متابعة يومية لسير العمل داخل لجنة النظام والمراقبة " كنترول الإعدادية العامة "، للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات، وضمان إعلان نتائج عادلة تعكس أداء الطلاب الفعلي.

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