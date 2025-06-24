بدء تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية بناء على تعليمات أيمن موسى وكيل الوزارة، عن بدء تظلمات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ اليوم الثلاثاء.

خطوات التقدم بتظلمات الشهادة الاعدادية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن التظلمات تشمل عدد من الخطوات التي يتوجب على أولياء الأمور فعلها لتقديم التظلم منها:

وتوجه ولي الأمر لاستخراج إيصال من الخزانة الخاصة بالمديرية واستلام ايصال بعدد المواد المراد الاطلاع عليها والمبلغ المدفوع.

المبالغ المستحقة لطلب التظلم

ويسدد ولى الأمر قيمه الاطلاع علي كل مادة بمبلغ 35 جنيه، وذلك طبقا للفاكس المرسل من وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل الرسوم المقررة للتظلمات .

وأضافت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن ولي الأمر يحصل على إيصال من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية لملء الاستمارة الخاصة بعدد المواد المراد التظلم فيها، وبيانات الطالب كامله.

مكان تقديمات تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

ويتسلم ولي الأمر إيصال بقيمة المبلغ المدفوع وعدد المواد وتاريخ الاطلاع موجه الي لجنة النظام والمراقبة الكائن بمدرسة عمر مكرم الابتدائية ومحدد عليه ساعة التواجد وبعض التعليمات التي تخص عملية الاطلاع.

ولفتت تعليم الإسماعيلية، إلى أن التقدم بطلبات التظلم يتم بديوان مديرية التربية والتعليم من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية مساء، وذلك بداية من اليوم ولمدة 15 يوما.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.



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