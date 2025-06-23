انتظام العمل داخل مركز التخاطب بدريسة أبو بلح بالإسماعيلية

يشهد مركز التخاطب بدريسة أبو بلح، في محافظة الإسماعيلية، انتظامًا في تقديم خدماته وتقييمًا شاملًا للحالات المترددة عليه من مختلف الفئات العمرية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأخصائيين والمتخصصين في مجال التخاطب وتنمية المهارات.

نموذج رائد لتقديم الخدمات لذوى الهمم

قال إيهاب صلاح، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في محافظة الإسماعيلية، أن مركز التخاطب بدريسة أبو بلح يُعد من النماذج الرائدة في تقديم خدمات نوعية ومتكاملة لأصحاب الهمم.

جانب من العمل بالمركز، فيتو

دقة التقييم وجودة التأهيل

وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن العمل يتم وفق منظومة تضمن دقة التقييم وجودة التأهيل.

انتظام آلية العمل بالمركز

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة في الإسماعيلية على استمرار آلية العمل المنتظمة داخل المركز، واستقبال الحالات يوميًا وفق جدول زمني منظم يضمن انسيابية الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمتابعة.



جانب من العمل بالمركز، فيتو

ويجسد مركز التخاطب بدريسة أبوبلح في الإسماعيلية صورة حقيقية للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع في دعم وتمكين أصحاب الهمم، تكاملًا مع توجهات الدولة نحو تعزيز الدمج المجتمعي والرعاية المتكاملة لهذه الفئة الغالية.



ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير أفضل سبل الرعاية والدعم لأصحاب الهمم، وضمن جهود محافظة الإسماعيلية في تعزيز الخدمات التأهيلية المجانية داخل مراكز الشباب.

ويأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين مديرية الشباب والرياضة وإحدى المؤسسات المهتمة لأصحاب الهمم، بما يسهم في تقديم برامج تأهيلية متخصصة وفق احتياجات كل حالة، تحت إشراف نخبة من الأخصائيين والمتخصصين في مجال التخاطب وتنمية المهارات.



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