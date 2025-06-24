أخبار مصر اليوم، إطلاق خدمة تحديث بطاقات التموين إلكترونيا، إخلاء 12 منزلا بحي السيدة زينب بسبب الخطورة الداهمة، تشغيل خطوط "سوبر جيت" جديدة استعدادا لفصل الصيف

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

مدير صندوق مكافحة الإدمان: نحرص على الارتقاء بدور الشباب من خطورة المخدرات

أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حرص الصندوق على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية.

إخلاء 12 منزلا بحي السيدة زينب بسبب الخطورة الداهمة

ارتفع عدد العقارات التى تم إخلاؤها بحى السيدة زينب لخطورتها الداهمة إلى 12عقارا، حيث تم إخلاء 8 بيوت أمس، كما تم إخلاء 4 بيوت اليوم

"مصر الرقمية" تطلق خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيا

أطلقت منصة "مصر الرقمية" خدمة جديدة تتيح للمواطنين تحديث بياناتهم الشخصية إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة المعلومات الرسمية الخاصة ببطاقات التموين .

النقل تقرر تشغيل خطوط "سوبر جيت" جديدة استعدادا لفصل الصيف

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل، عن فتح خطوط جديدة بمختلف المحافظات لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

"جبران" يبحث مع وزير الداخلية الصربي خطة الربط الإلكتروني بين البلدين

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيفيتسا داتشيتش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا، والوفد المرافق

الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبي

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن صدام خليفة حفتر رئيس أركان القوات البرية بالجيش الليبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين

الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر ويطالب بضرورة احترام استقلال الدول وسيادتها

أعرب الأزهر الشريف عن تضامنه مع دولة قطر الشقيقة، وطالب بضرورة احترام استقلال الدول وسيادتها على جميع ترابها وكامل أراضيها.

محمد جبران يسلم عقود عمل لمصريين في الأردن

سَلّم وزير العمل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة،10 عقود عمل لعمال مصريين تقدموا على فرص أعلنت عنها "الوزارة" موخرًا للعمل في مجالات زراعة النخيل،وتربية السمان،في المملكة الأردنية الهاشمية.

بقرار من رئيس الوزراء، إلغاء تخفيض أسعار بيع الكهرباء للأنشطة الصناعية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر (أ)، الصادر في 23 يونيو 2025، قرار جديد لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إلغاء تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة.

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