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أخبار مصر

محمد جبران يسلم عقود عمل لمصريين في الأردن

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

سَلّم وزير العمل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة،10 عقود عمل لعمال مصريين تقدموا على فرص أعلنت عنها "الوزارة" موخرًا للعمل في مجالات زراعة النخيل،وتربية السمان،في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الوزير أن الإستمرار في تسليم هذه العقود يؤكد مصداقية فرص العمل التى توفرها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة العامة للتشغيل،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص الجديدة بالأردن تصل الرواتب فيها 300 دينار كل شهر،وبالإضافة مميزات أجتماعية وخدمات صحية. 

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