القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيـس/ عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى

للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1447 هـ .

جاء في نص البرقية :-

"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة استقبال العام الهجرى الجديد 1447 هـ أعاده الله على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بكل الخير والبركات.

إن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة وما تحمله من الدروس والمعانى الإنسانية العظيمة ويؤكدون اقتداءهم بهدي رسول الإنسانية سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه الذي أرسى نموذجًا فريدًا لبناء الأمم والأوطان ونبراسًا لطريقها نحو الرقي والتقدم، ماضين تحت قيادتكم الحكيمة بنبل المقصد وصدق الغاية لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن وصون تاريخه وأمجاده ومقدرات شعبه العظيم.

حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير والرخاء لمصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد .

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية كما أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.