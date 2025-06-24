وزارة التضامن تقدم رحلات العمرة بأسعار مخفضة، الانتهاء من إجراءات الشركة السياحة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، الرحلات مستمرة على مدار العام

بالتزامن مع انتهاء موسم الحج 2025 تستعد وزارة التضامن الاجتماعي للبدء فى تنظيم رحلات عمرة بأسعار مخفضة مع إتاحة التقسيط من خلال بنك ناصر، وذلك للراغبين من المواطنين في عمل عمرة.

وزارة التضامن الاجتماعي، كشفت عن التفاصيل الكاملة لتنظيم رحلات العمرة للمرة الأولى، بجانب تنظيمها حج الجمعيات الأهلية من قِبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، مؤكدة أن لديها شريحة كبيرة من الجمعيات الأهلية التي تشرف عليها، وهو ما يضمن وجود فئة مهمة تحرص على هذه الرحلات.

تفاصيل تنظيم وزارة التضامن لرحلات العمرة

وزارة التضامن كشفت عن أن تنظيم رحلات العمرة يعد جزء من برامجها المستمرة لخدمة المواطن، حيث سيتم تنفيذ الرحلات بما يتناسب مع مختلف الفئات، وذلك بالتعاون المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، ما من شأنه تعزيز مصداقية وجودة الرحلات

ويأتي اعتماد وزارة التضامن على الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف المحافظات يمثل خطوة لرفع نسبة المستفيدين من هذه الخدمات كما، تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير العملية بسلاسة، بما في ذلك توفير الخدمات اللوجستية والتعاقدات مع شركات السياحة بأسعار تنافسية، وذلك نتيجة النجاح الملحوظ في تنظيم موسم حج الجمعيات الأهلية لعام 2025.

شركة سياحة خاصة ببنك ناصر الاجتماعي لتنظيم رحلات عمرة

وبشأن الإجراءات القانونية التى اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم رحلات العمرة، كشف أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، رئيس المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمر، إنَّه طبقًا للقانون المصري، فإنه غير مسموح للمؤسسة تنظيم رحلات عمرة لأن المعني بذلك شركات السياحة، كما أن هناك شركة سياحة خاصة ببنك ناصر الاجتماعي وتم شرائها بالكامل بموافقة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، والتي من خلال يتم تنظيم رحلات العمرة.

الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالشركة

واضاف عبد الموجود أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالشركة تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالشركة ومن المقرر أن يتم تفعيلها مباشرة مع بداية موسم العمرة الجديد طبقًا لتعليمات وزارة السياحة والآثار وسيتم توفير رحلات عمرة بسعر مخفض ويمكن تشغيل بنك ناصر الاجتماعي في تقسيط رحلات العمرة، مضيفًا أنَّ الوزارة لديها جمعيات أهلية عديدة تشرف عليها، وبالتالي لديها عميل دائم، ولديها كوتة كبيرة في الحج يُمكن الاستفادة بها في رحلات العمرة.

وزارة التضامن الاجتماعي لديها جميع المقومات التي تمكنها من تنظيم رحلات عمرة، سواء في بنك ناصر أو الجمعيات الأهلية، كما أن بنك ناصر يسهم في عملية تقسيط قيمة العمرة، مؤكدًا أن هذه المقومات تخدم عمليات التعاقدات الخاصة بموسم الحج العام المقبل.

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي تنظيم رحلات عمرة على مدار العام بأسعار مناسبة لكافة الفئات، تتوج برحلة الحج الكبرى، كما أن المؤسسة القومية لتيسير الحج مطالبة بالعمل المستمر لتحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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كما أن تنظيم الرحلات يكون من خلال شركة السياحة التابعة للمؤسسة القومية لتيسير الحج بعد أن قررت شراء شركة سياحية من بنك ناصر، كما أن الرحلات سيتم تنظيمها على مدار العام بأسعار مناسبة وتنافسية.

رحلات عمرة، فيتو

النقاط المميزة في مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي

ومن أحد النقاط المميزة في مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي هو تنظيم رحلات العمرة على مدار العام، حيث أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن أن هذه المبادرة لن تقتصر على موسم محدد، بل ستشمل العام بأكمله لتلبية الطلبات المتزايدة باستمرار

كما أن الهدف من هذه الخطة هو توفير رحلات تمتاز بالجودة وتناسب القدرات المالية للشرائح المختلفة.

تحديد مواعيد مرنة لرحلات العمرة طوال العام

تنسيق كامل مع شركات السياحة لتقديم خدمات مميزة

الاعتماد على البنك والجهات الأهلية لضمان عدالة التوزيع

التأكيد على معايير السلامة والجودة أثناء الرحلات

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