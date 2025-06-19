الانتهاء من صرف 90 % من السلع التموينية، وثبات أسعارها خلال يونيو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من صرف 90% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات لشهر يونيو 2025 منذ الأول من الشهر، من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني موزعة على مستوى الجمهورية، تشمل فروع جمعيتي، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، والبقالين التموينيين.

وأشارت وزارة التموين إلى انتظام صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات دون أي تأخير أو نقص في الكميات، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية لـ64 مليون مستفيد".

وأضافت الوزارة في أن كل مواطن مقيد على البطاقة التموينية يحصل على دعم بقيمة 50 جنيهًا شهريًّا (بحد أقصى 4 أفراد)، يتم من خلاله شراء سلع تموينية متنوعة بأسعار رمزية.

وقالت وزارة التموين: "نوفّر أكثر من 32 سلعة تموينية أساسية، أبرزها السكر والزيت والأرز والمكرونة والفول والعدس ومساحيق التنظيف، بأسعار ثابتة ومخفضة مقارنة بالسوق الحر".

وكشفت الوزارة عن تفاصيل كميات ضخ السلع حيث يتم شهريًا توريد ما يلي إلى منافذ الصرف:

65 ألف طن سكر.

43 ألف طن زيت معبأ.

10 آلاف طن أرز.

24 ألف طن مكرونة.

أسعار السلع التموينية خلال شهر يونيو 2025

وأكدت وزارة التموين، “لدينا مخزون إستراتيجي آمن من السلع التموينية الأساسية؛ السكر يكفي لأكثر من 12 شهرًا، والقمح أكثر من 6 أشهر، والزيت أكثر من 4 أشهر”.

وتحرص وزارة التموين على توفير منتجات غذائية ومتنوعة تغطي الجوانب الأساسية لغذاء الأسرة المصرية، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات المستحقة."

أسعار السلع التموينية خلال شهر يونيو 2025

وفي ما يلي قائمة بأبرز أسعار السلع التموينية لشهر يونيو:

الزيت الخليط (800 مل): 30 جنيهًا

السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيه

الدقيق المعبأ (1 كجم): 18.00 جنيها

المكرونة (800 جم): 13.00 جنيهًا

الفول المعبأ (500 جم): 9.00 جنيهات

العدس المجروش (500 جم): 21.00 جنيهًا

التونة المفتتة (140 جم): 18.00 جنيهًا

الجبنة تتراباك (500 جم): 14.00 جنيهًا

اللبن المجفف (125 جم): 25.50 جنيه

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