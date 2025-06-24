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حوادث

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل، فيتو

أُصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب أعلى الطريق الأوسطي بمنطقة العبور في محافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

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كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من الركاب اختلت قيادتها ما أدى إلى انقلابها، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة، دون تسجيل حالات وفاة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفعت الأجهزة المعنية آثار الحادث من الطريق، وأُعيدت الحركة المرورية إلى طبيعتها. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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