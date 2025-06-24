رسالة صادمة من العاملين بماسبيرو للمسلماني.. ما القصة؟

وجه أعضاء الجمعية العمومية للعاملين بـالهيئة الوطنية للإعلام رسالة إلى رئيس الهيئة أحمد المسلماني، تحدثوا خلالها عما وصفوه بـ" تضليله بمعلومات غير صحيحة"، كما ذكروا حزمة من المطالب.

جاء في نص الرسالة - التي حصلت “فيتو” على نسخة منها -: "نصيحة لوجه الله قبل تضليلك بمعلومات خاطئة وضياع حقنا كهيئة وطنية، أنها تترأس صندوق التكافل الاجتماعي بدلا من التفريط في رئاسة الصندوق للهيئة العامة للاستعلامات بفعل فاعل، وتحت بند البحث عن حقوق والأصل أخذ حقوق من حقنا، فإن هناك انعقادا للجمعية العمومية الخاصة للزملاء المشتركين بصندوق التكافل الاجتماعي للإعلاميين ـ وذلك يوم الأربعاء القادم ٢٥ يونية ٢٠٢٥ - بمقر الصندوق بالهيئة العامة للاستعلامات، وذلك لإقرار ما يتم اتخاذه من قرارات وأهمها:

- مناقشة الميزانية الخاصة بالصندوق.

- إقرار زيادة الميزة الخاصة للمشتركين.

تعديل لائحة الرقابة المالية

- الموافقة على شكل المجلس الجديد، وذلك بعد تعديل لائحة الرقابة المالية والتى تنص على إلغاء منصب أمين الصندوق ليحل محله مدير مالي، والاستعانة بشخصين من ذوي الخبرة المالية والقانونية".

وأضافت الرسالة: هذا البند يسبب لنا جميعًا نحن كأعضاء جمعية عمومية عاملين بماسبيرو، مشكلة، وهى أن أمين الصندوق كان من داخل الهيئة الوطنية للإعلام، ومن ثم فالقرار الجديد يلزم أمين الصندوق بأن يكون عضوًا عاديا، وأن الذي يقوم باختصاصاته هو المدير المالى الذي يعمل داخل هيئة الاستعلامات، وبالتالى فقدنا ميزة كانت عندنا داخل الهيئة.

واستطردت الرسالة: شكل المجلس الجديد ينضم إليه عضو جديد من شركة صوت القاهرة بدلًا من زميلة تمت إحالتها للمعاش لبلوغها السن القانونية، ولا نعلم المعايير التى تم اختياره على أساسها.



واستطردت الرسالة: من المفترض أن أعضاء المجلس يتم اختيارهم حسب القوة التصويتية والأعضاء المشتركين بكل قطاع داخل الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس المقترح به زميلان من القطاع الاقتصادي وعضو من الإذاعة المصرية وعضو من الهندسة الإذاعية وعضو من صوت القاهرة، وصوت القاهرة مقارنة بالقطاعات الأخري أقل عددا، فأين ممثلو قطاعات (الأمن - التليفزيون - الأخبار - الإنتاج - الإقليمية)، وهم أكثر عددًا ويستحقون من يمثلهم ؟!

تقليص دور الرئيس الحالى فى المجلس الجديد

وأردفت الرسالة: تقليص دور الرئيس الحالى فى المجلس الجديد ليصبح عضوا عاديا ويصبح رجلا من ذوى الخبرة الذي يتم الاستعانة به، وبالتالى أخذ مكان عضو، وأصبح فى نفس الوقت من ذوي الخبرة المالية، وبالتالى فقدنا الرئيس وفقدنا أمين الصندوق، وهما أهم اثنين داخل المجلس، مع العلم بأن الصندوق التأمينى تمت الاستعانة فيه برجل ذي خبرة يعمل بالبنوك الكبرى للاستفادة من خبراته المالية، علما بأن صندوق التكافل اقترب من تحقيق المليار جنيه مقارنة بالصندوق التأمينى الذي يقترب من الثلاثمائة ألف جنيه فقط، وفى نفس الوقت أضاع نصيب قطاع الهندسة الإذاعية لتمثيلهم لعضو فى الصندوق من العاملين وليس من المحالين للمعاش، والطامة الكبري فى العرف الذي بيننا وبين هيئة الاستعلامات أنهم يرأسون الصندوق دورة ونحن كهيئة وطنية دورة، والدورة مدتها ثلاث سنوات، وهذا عرف وليس لائحة والأغلبية العددية داخل الهيئة الوطنية للإعلام.



انتهت الرسالة الموجهة للمسلماني بأن الأمر متروك له للنظر في هذا الشأن قبل يوم الأربعاء “غدا”؛ حتى لا يغيب الصندوق عن الهيئة أربع سنوات ونصف قادمة، مؤكدة أن صندوق التكافل هو المتنفس الوحيد لأصحاب المعاشات، وسط ظروف اقتصادية صعبة على الجميع.

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