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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة "لمبات" السيارات بالسويس وتضبط المتهمين

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  ملابسات مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص، من بينهم سيدة، أثناء قيامهم بتكسير الفوانيس الخلفية لإحدى السيارات وسرقة اللمبات، وذلك باستخدام مركبة "تروسيكل"، بمحافظة السويس.

و بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد وضبط المتورطين، وهم: سيدة و4 عاطلين، جميعهم من ذوي المعلومات الجنائية، ومقيمون بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس.

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وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة بغرض السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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أجهزة الأمن وزارة الداخلية فيديو سرقة سرقة لمبات السيارات السويس

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