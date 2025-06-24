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غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد تتابع امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم (صور)

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

أكد الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أن غرفة العمليات منعقدة بمجمع المصالح  بديوان المديرية، منذ الصباح الباكر، للوقوف على سير منظومة العمل وانتظام طلاب الثانوية العامة للنظام القديم داخل لجان سير الامتحانات، حيث يؤدى طلاب النظام القديم الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد على وصول أوراق الأسئلة فى مواعيدها المحددة، مع التزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها، فضلا عن المتابعة الوقتية وعن كثب مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى، وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بعيدا عن أي قلق أو توتر.

وأشار مدير مديرية تعليم الوادي الجديد، في بيان صحفي، إلى انضباط وانتظام العمل في كافة لجان المحافظة، وانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم دون أيّ معوقات، مؤكدًا أنّه لم ترد أي شكاوى من الامتحان حتى الآن، موضحًا أنّ طلاب النظام القديم يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين خلال الفترة من 9:00 وحتى 11:00 صباحًا.

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