الثلاثاء 24 يونيو 2025
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محافظات

وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يبحثان ملفات مشروعات المياه والصرف الصحي

الشربيني والزملوط،
الشربيني والزملوط، ڤيتو

استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك والمتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتناول اللقاء عددًا من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والجدول الزمني للانتهاء الكامل من الأعمال بتلك المحطات.

وفي هذا الإطار وجه الوزير بدفع الأعمال للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أقرب وقت ممكن وتشغيل تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة.

توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الخارجة

كما استعرض وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد الأعمال الجارية في توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الخارجة، حيث تم نهو المرحلة الأولى من التوسعات بطاقة 30 ألف م3 / يوم، وتم دراسة المرحلة الثانية (التوسعات) لتكون بطاقة 15 ألف م3 / يوم، وكذا أعمال رفع كفاءة وتأهيل محطات وشبكات الصرف الصحي.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير بالتشغيل الفوري لكافة المحطات التي تم الانتهاء من تنفيذها ولم يتم تشغيلها، لخدمة أهالي المحافظة وتحقيق الاستفادة من تلك المحطات، وتذليل أية تحديات قد تواجه التشغيل أو الأعمال الجارية بالمشروعات التي مازالت في حيز التنفيذ.

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