تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الأحد، الأعمال النهائية لمشروع حمام السباحة بنُزل شباب الجيزة الدولي، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

يُعد حمام السباحه بالنزل ضمن خطة المديرية الاستثمارية لتطوير البنية التحتية وتحويل المنشآت الشبابية إلى مراكز خدمة مجتمعية ورياضية متكاملة، تسهم في تقديم خدمات متميزة للشباب وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

الصبروط يتفقد استعدادات افتتاح حمام السباحة بنزل الجيزة الدولي

وخلال جولته، تأكد "الصبروط" من قرب الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لحمام السباحة، والذي يتضمن حمامًا أوليمبيًا للكبار، وآخر للأطفال، بالإضافة إلى كافتيريا، وغرف خلع ملابس، ومرافق خدمية ملحقة، بتكلفة إنشائية وصلت إلى نحو 13 مليون جنيه، وبعائد شهري متوقع 41 ألف جنيه، بينما يتخطى العائد الإجمالي للمشروع 6 ملايين جنيه خلال مدة التعاقد.

الصبروط يتفقد استعدادات افتتاح حمام السباحة بنزل الجيزة الدولي

وأكد وكيل الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة لتعظيم الموارد الذاتية، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي عبر الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت وزيادة قاعدة الممارسة الرياضية، خاصة في الألعاب المائية والسباحة.

الصبروط يتفقد استعدادات افتتاح حمام السباحة بنزل الجيزة الدولي

وأضاف أن الوزارة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تتابع عن كثب كافة مشروعات الطرح الاستثماري، مع الحرص على تذليل أية عقبات تواجه التنفيذ، في سبيل تحقيق تنمية مستدامة وتوفير بنية تحتية حديثة تُسهم في صناعة الأبطال الرياضيين.

وأشاد "الصبروط" بالنقلة النوعية التي يشهدها نُزل الجيزة الدولي، والذي بات يُمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الإقامة الفندقية والخدمات الرياضية والتدريبية، ما يؤهله لاستضافة الفعاليات الرياضية، المحلية والدولية.

وفي ختام الزيارة، شدد وكيل الوزارة على التزام المديرية بالسير وفق خطة زمنية طموحة لتحويل مراكز الشباب بالجيزة إلى منصات مجتمعية واستثمارية متكاملة، تدعم التنمية وتلبي تطلعات الشباب، وتُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة.

الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية حول المنشطات والتغذية لمنتخب الكرة الطائرة جلوس

فيما نظمت وزارة الشباب والرياضة ندوة تثقيفية توعوية حول المنشطات والتغذية الرياضية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للمشاركة في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة جلوس، المؤهلة لبطولة العالم، والمقرر تنظيمها في مدينة نيروبي بكينيا.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفي ضوء التنسيق المشترك مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والهيئات الرياضية، تنفيذًا لتعليمات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس، الذي شدد على أهمية التوعية بمخاطر المنشطات ورفع مستوى الثقافة الرياضية للاعبين والمدربين والإداريين.

الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية حول المنشطات والتغذية لمنتخب الكرة الطائرة جلوس

وتناولت الندوة عددًا من المحاور الأساسية من بينها:

• مخاطر المنشطات الصحية والقانونية.

• أساسيات التغذية الرياضية السليمة وتأثيرها على الأداء.

• الدعم النفسي والإعداد العقلي للمنافسات الدولية.

الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية حول المنشطات والتغذية لمنتخب الكرة الطائرة جلوس

وتُعد هذه الندوة جزءًا من خطة الوزارة الشاملة لتأهيل الفرق القومية ورفع جاهزيتها، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من فرص المنافسة المشرفة في البطولات العالمية.

الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية حول المنشطات والتغذية لمنتخب الكرة الطائرة جلوس

وأكدت وزارة الشباب والرياضة استمرارها في تنظيم هذه اللقاءات التوعوية ضمن استراتيجيتها لدعم الرياضة النظيفة وتعزيز الوعي الأخلاقي والصحي لدى الرياضيين المصريين.

وزير الرياضة يشكل لجنة للتحقيق في مسئوليات اتحاد الكاراتيه بعد وفاة اللاعب يوسف أحمد

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة متخصصة لتحديد المسئوليات والاختصاصات والمتعلقة بدور رئيس مجلس إدارة وأعضاء الاتحاد المصري للكاراتيه وكذلك جهازه التنفيذي، بناءً على نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن واقعة وفاة اللاعب يوسف أحمد خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للكاراتيه التي أقيمت بالإسكندرية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أن هذا الأمر يأتي للوقوف على كافة الملابسات الإدارية والفنية المرتبطة بتنظيم البطولة وتطبيق الأكواد الطبية الواردة باللائحة الطبية الصادرة عن الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل الدور الرقابي والإداري للوزارة، وانطلاقًا من التزامها بمبادئ الحوكمة وضمان المحاسبة المؤسسية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، ويؤكد أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى لدى الدولة.

وكان اللاعب يوسف أحمد قد تعرّض لفقدان الوعي وسقط أرضًا خلال إحدى مبارياته في البطولة، وتم نقله على وجه السرعة لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أن محاولات إنقاذه لم تُكلل بالنجاح.

وقد أسفرت التحقيقات عن إحالة عدد من المسؤولين باتحاد الكاراتيه إلى محكمة الجنح، مع استمرار متابعة القضية من الجهات المعنية.

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