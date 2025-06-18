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محافظات

وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يشهدان نهائي دوري مراكز الشباب لكرة اليد

دوري كرة اليد، فيتو
دوري كرة اليد، فيتو

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ختام النسخة الأولى من دوري مراكز الشباب لكرة اليد، والذي نظمته من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، تنسيقًا مع الاتحاد المصري لكرة اليد.

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وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يشهدان نهائي دوري مراكز الشباب لكرة اليد

أُقيمت المباراة النهائية والحفل الختامي في صالة "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أُسدل الستار على البطولة بتتويج منتخب الإسكندرية بلقب الدوري، عقب فوزه على منتخب القليوبية بنتيجة 20-14، وذلك بحضور الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من قيادات الوزارة، وشخصيات عامة ورياضية، وممثلي مراكز الشباب من مختلف المحافظات.

وتخلل الحفل الختامي فقرات فنية واستعراضية مميزة، عكست الأجواء الشبابية والرياضية التي صاحبت فعاليات الدوري، والذي شارك فيه أكثر من 4 آلاف لاعب يمثلون جميع محافظات الجمهورية.

وجاء الترتيب العام للبطولة بحصول منتخب الإسكندرية على المركز الأول، يليه منتخب القليوبية في المركز الثاني، ثم منتخب الجيزة ثالثًا. وقد تم تخصيص جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بواقع 20 ألف جنيه للبطل، 15 ألفًا للوصيف، و10 آلاف للمركز الثالث، دعمًا من الوزارة للمنافسات المحلية وتقديرًا لأداء الفرق.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالألعاب الجماعية وتوسيع قاعدة الممارسة والمشاركة فيها، مشيرًا إلى أن دوري مراكز الشباب لكرة اليد يُعد منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الشابة وصقلها، ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء جيل رياضي قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

كما أشار الوزير إلى أن النجاحات المتتالية لدوريات مراكز الشباب تعكس رؤية الدولة في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في جميع المجالات، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم المبادرات والأنشطة التي تساهم في بناء الشخصية المتكاملة لدى الشباب المصري.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير إلى الإدارة المركزية لمراكز الشباب – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، على جهودها المتميزة في تنظيم البطولة وتحقيق هذا النجاح.

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