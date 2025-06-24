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رياضة

بعد فشله مع الزمالك، باربيتو مدربا عاما لمنتخب اليد

فرناندو باربيتو،
فرناندو باربيتو، فيتو

كرة اليد، قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، تعيين المدير الفني الإسباني فرناندو باربيتو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، مدربا عاما لمنتخب كرة اليد، ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة تشافي باسكوال.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة اليد عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب في مؤتمر صحفي يقام غدا الأربعاء.

ويواجه اتحاد كرة اليد انتقادات فنية كبيرة، بسبب قرار تعيين باربيتو مدربا عاما للمنتخب، خاصة وأن المدير الفني الأجنبي فشل بشكل غير مسبوق مع الزمالك وخسر جميع البطولات التي شارك بها مع القلعة البيضاء.

وخسر الزمالك تحت قيادة باربيتو جميع البطولات التي شارك بها خلال الموسم المنقضي وأبرزها دوري المحترفين وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي والبطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، قبل أن يعلن رحيله عن الفريق.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة اليد اتفق مع باربيتو على تقاضي راتب شهري يقدر بـ10 آلاف يورو صافي شهريا.

باستور يرحل عن تدريب منتخب مصر

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، رحيل الإسباني خوان كارلوس باستور عن منصبه، كمدير فني للمنتخب الأول، عقب انقضاء عقده بنهاية شهر يونيو المقبل.

ووجه الاتحاد، في بيان رسمي، الشكر للإسباني باستور على الفترة التي قضاها مع "الفراعنة"، مشيدًا بالجهود التي بذلها خلال مهمته.

وكان باستور قد تولى تدريب منتخب مصر، في مارس 2023، خلفًا لمواطنه روبرتو باروندو.

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كرة اليد خالد فتحي اتحاد كرة اليد نادي الزمالك تشافي باسكوال

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