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رياضة

كرة اليد، منتخب مصر يتأهل رسميا لربع نهائي مونديال الشباب

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، تأهل منتخب الشباب لكرة اليد بقيادة مجدي أبو المجد رسميًّا لربع نهائي بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا بمشاركة 32 منتخبًا.

وحجز منتخب كرة اليد رسميا تذكرته إلى الدور ربع النهائي بعد وصول لرصيده إلى 4 نقاط، وتعادل منتخبي إسبانيا وألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

1- مصر | 4 نقاط

2- ألمانيا | 3 نقاط 

3- إسبانيا | نقطة واحدة

4- سويسرا | بدون نقاط

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء، أمام منتخب ألمانيا في الجولة الثانية من الدور الرئيسي.

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