الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، سيناريوهات منافس مصر في ربع نهائي مونديال الشباب

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض منتخب مصر للشباب لكرة اليد بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام منتخب ألمانيا، في الجولة الثانية والأخيرة من الدور الرئيسي، ببطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا بمشاركة 32 منتخبًا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام ألمانيا في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

سيناريوهات منافس مصر في ربع النهائي

ويمتلك منتخب مصر أكثر من سيناريو في مواجهات الدور ربع النهائي، حيث من المتوقع أن يخوض مواجهة قوية مع أحد منتخبي الدنمارك وجزر الفارو.

وتشير التوقعات إلى احتلال منتخب الدنمارك صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، وهو ما يعني وقوعها في طريق مصر حال جاء الفراعنة في وصافة ترتيب المجموعة الرابعة.

والسيناريو الأفضل لمنتخب مصر هو مواجهة منتخب جزر الفارو، حيث يتصدر ترتيب مجموعته بالفوز أو التعادل مع منتخب ألمانيا في مباراة اليوم.

وضمن المنتخب الوطني التأهل لدور الـ8 بشكل رسمي، بعد وصول رصيده إلى 4 نقاط، وتعادل منتخبي إسبانيا وألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من الدور الرئيسي.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

1- مصر | 4 نقاط

2- ألمانيا | 3 نقاط 

3- إسبانيا | نقطة واحدة

4- سويسرا | بدون نقاط

ويحتاج المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز أو التعادل في مباراة اليوم من أجل ضمان التأهل في صدارة مجموعته، فيما تعني الخسارة تراجعه للمركز الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد منتخب مصر منتخب مصر للشباب لكرة اليد منتخب ألمانيا منتخب الدنمارك مجدي أبو المجد المدير الفني بولندا منتخب جزر الفارو

مواد متعلقة

كرة اليد، منتخب مصر يلتقي ألمانيا على صدارة مجموعته في مونديال الشباب

كرة اليد، منتخب مصر يتأهل رسميا لربع نهائي مونديال الشباب

مواعيد مباريات منتخب الشباب في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد (إنفوجراف)

كرة اليد، موعد مباراة مصر وسويسرا في مونديال الشباب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

المتهمة بدهس أسرة بالتجمع الخامس أمام النيابة: مستعدة لدفع الدية

آس الإسبانية: وداع مرير للأهلي من مونديال الأندية بعد مباراة مجنونة ضد بورتو

الكرملين: كثيرون يريدون استغلال الوضع بالشرق الأوسط لإفساد العلاقات بين موسكو وطهران

بعد الهجوم على قاعدة العديد، قطر تستدعي السفير الإيراني (صور)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

ضربة قوية للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

الفلسطيني الذي دمر بورتو، سبورت الإسبانية: الهاتريك المثالي لوسام أبو علي لن ينسى

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم 24 يونيو 2025

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

ضربة قوية للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-6-2025

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث قبل الهجرة النبوية.. مناظرة جعفر بن أبي طالب والنجاشي عن النبي

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

المزيد
الجريدة الرسمية