كرة اليد، سيناريوهات منافس مصر في ربع نهائي مونديال الشباب

كرة اليد، يخوض منتخب مصر للشباب لكرة اليد بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام منتخب ألمانيا، في الجولة الثانية والأخيرة من الدور الرئيسي، ببطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا بمشاركة 32 منتخبًا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام ألمانيا في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

سيناريوهات منافس مصر في ربع النهائي

ويمتلك منتخب مصر أكثر من سيناريو في مواجهات الدور ربع النهائي، حيث من المتوقع أن يخوض مواجهة قوية مع أحد منتخبي الدنمارك وجزر الفارو.

وتشير التوقعات إلى احتلال منتخب الدنمارك صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، وهو ما يعني وقوعها في طريق مصر حال جاء الفراعنة في وصافة ترتيب المجموعة الرابعة.

والسيناريو الأفضل لمنتخب مصر هو مواجهة منتخب جزر الفارو، حيث يتصدر ترتيب مجموعته بالفوز أو التعادل مع منتخب ألمانيا في مباراة اليوم.

وضمن المنتخب الوطني التأهل لدور الـ8 بشكل رسمي، بعد وصول رصيده إلى 4 نقاط، وتعادل منتخبي إسبانيا وألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من الدور الرئيسي.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

1- مصر | 4 نقاط

2- ألمانيا | 3 نقاط

3- إسبانيا | نقطة واحدة

4- سويسرا | بدون نقاط

ويحتاج المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز أو التعادل في مباراة اليوم من أجل ضمان التأهل في صدارة مجموعته، فيما تعني الخسارة تراجعه للمركز الثاني.

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