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رياضة

كرة اليد، منتخب مصر يلتقي ألمانيا على صدارة مجموعته في مونديال الشباب

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض منتخب مصر للشباب لكرة اليد بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام منتخب ألمانيا، في الجولة الثانية والأخيرة من الدور الرئيسي، ببطولة  العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا بمشاركة 32 منتخبًا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام ألمانيا في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

وضمن المنتخب الوطني التأهل لدور الـ8 بشكل رسمي، بعد وصول رصيده إلى 4 نقاط، وتعادل منتخبي إسبانيا وألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من الدور الرئيسي.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

1- مصر | 4 نقاط

2- ألمانيا | 3 نقاط 

3- إسبانيا | نقطة واحدة

4- سويسرا | بدون نقاط

ويحتاج المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز أو التعادل في مباراة اليوم من أجل ضمان التأهل في صدارة مجموعته، فيما تعني الخسارة تراجعه للمركز الثاني.

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