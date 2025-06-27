فيلم مصري يروج للفساد الأخلاقي

أبسط ما يوصف به هذا الفيلم، أنه يدعو للفساد الأخلاقي، والعياذ بالله، في دولة يوصف أهلها بأنهم متدينون؛ مسلمين ومسيحيين.. مؤخرا، شاهدتُ على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع من فيلم مصري، عُرض على الشاشات، قبل سنوات، أي أنه دخل كل البيوت.

المشاهد التي رأيتها عبارة عن شاب متزوج ويعاني من ظروف مادية صعبة. لم أشاهد كل التفاصيل لكنني رأيت، في أحد المشاهد، سيدة تحاول إقناعه بأن يبيع جسده لسيدات يعانين من مشاكل نفسية وعاطفية، مقابل مبالغ مالية كبيرة.



وبالطبع، فإن الجسم يقشعر عند متابعة باقي المشاهد، تخيلوا أن هذه الأفكار الغريبة تعرض على الشاشات.. في البيوت.. يشاهدها الكبار والصغار، الٱباء والأمهات، مع الأبناء والبنات.



كنت أعتقد أن الفن له رسالة يسعى القائمون على صناعته لتحقيقها.. لكن هذه الفكرة تحطمت تمامًا، واتضح لي أنها لا وجود لها على الإطلاق. فماذا يريد صناع هذا الفيلم أن يصدروه للمشاهد؟!

النتيجة المباشرة لا تخرج عن هدم القيم، والعلاقات المحترمة، والعادات والتقاليد والأعراف، التي تقوم عليها الأسرة المصرية.



مناقشة المسلَّمات، والأمور المتعارف عليها، وكسر التابوهات، والخروج على المألوف والقواعد، التي تمثل قوانين اجتماعية غير مكتوبة، ودستورا تربويا محفوظا عبر السنين.. كل هذا معناه هدم مصر، وضرب معاول سلبية من أجل تدمير البناء الشامخ، الذي ظل صامدا على مر الدهور.



حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي لرموز الإعلام والدراما في رمضان الماضي، ليس ببعيد عما نعنيه في السطور السابقة.. وما قدمه ذلك الفيلم الساقط، ولن أذكر اسمه، يسير في عكس الاتجاه الذي يتغياه الرئيس السيسي، وقادة ورموز الوطن.



كل هذا يدفعني لأتساءل: أين دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية؟ أليس هو المسئول عن المحافظة على القيم والمبادئ والمحافظة على التقاليد الراسخة، وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية، والحفاظ على الآداب العامة وحماية المجتمع، عن طريق تنقية الأعمال الفنية من كل ما يسئ إلى القيم، وصولًا إلى الطاقات الخلاقة لحرية الفكر والإبداع والارتقاء بالمستوى الفني، كي يكون عاملًا في تأكيد قيم المجتمع؟! أين دور وزارة الثقافة في الحفاظ على المجتمع من هذا الإنحلال؟!

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