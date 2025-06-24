رئيسة مركز أبشواي بالفيوم تبحث إنشاء موقف سيارات مطور

تفقدت الدكتورة شرين محمد محمود رئيسة مركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم مواقف سيارات نقل الركاب وسيارات الأجرة والمواقف العشوائية بمدينة أبشواي، رافقها خلال الجولة أسامة الخولي مدير الإدارة العامة للمواقف بالفيوم، ومرسي عوض مدير إدارة المواقف بابشواي، بهدف إيجاد حل نهائي لعشوائية مواقف المركز، وقد شملت الجولة موقف انتظار السيارات الأجرة منطقة المطافي وبنك مصر والعسال وطريق زيد وكوبري أبو جنشو.

دراسة لإقامة موقف مجمع

وقالت رئيسة مركز ومدينة أبشواي: إن المواقف العشوائية، وعدم وجود موقف رسمي مجمع لسيارات الأجرة من أهم مشكلات أبشواي ونعمل على وضع حل جذري لها بالتعاون مع الإدارة العامة للمواقف، وتم تكليف لجنة لتوفير موقع مناسب لإنشاء موقف رسمي مجمع مطور، خلال الفترة المقبلة.

كما تفقدت رئيسة مركز ومدينة أبشواي، عدد من المواقع لبحث إمكانية إقامة موقف عمومي مطور عليها، كما تم الاستماع إلى شكاوى سائقي السيارات الاجرة، ووعد مدير الإدارة العامة للمواقف بحلها، مع الالتزام بتعليمات المرور وقيمة تعريفة الركوب المقررة من قبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

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