زراعة الفيوم تنظم ندوة توعوية بقرية أبوكساه عن تغذية الحوامل

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم: إن المديرية نظمت ندوة توعوية لأهالي قرية أبوكساه التابعة لمركز أبشواي عن تغذية المرأة الحامل وأهميتها في النمو السليم للجنين، ومواعيد تطعيم الأطفال الرضع، والحرص على مواعيد التطعيم، وأهمية الحفاظ علي الجرعات في مواعيدها لما لها من أهمية لصحة الأطفال.

نقص التغذية والتجاهل

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف"، قد نشرت عام 2023 تقريرا عن نقص التغذية للسيدات الحوامل، جاء فيه أن هناك أزمة تغذية عالمية للمراهقات والنساء، تستند أرقامها إلى البيانات المتعلقة بنقص الوزن وفقر الدم في دول العالم أجمع تقريبًا.

وأضاف التقرير أنّ هذه "الدراسة الشاملة وغير المسبوقة لوضع التغذية للمراهقات والنساء في العالم" تظهر أن "أكثر من مليار فتاة مراهقة وامرأة يعانين من نقص التغذية (بما في ذلك نقص الوزن وقصر القامة)، ومن نقص في المغذِّيات الدقيقة الأساسية، وفقر الدم، مما يترك تبعات مدمِّرة على حياتهن وعافيتهن". فيما يلي أبرز ما جاء في تقرير "اليونيسف": إنمنطقة جنوب آسيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هما مركز أزمة التغذية بين المراهقات والنساء.

تضم المنطقتان 2 من كل 3 مراهقات ونساء يعانين من نقص الوزن في العالم، و3 من كل 5 مراهقات ونساء يعانين من فقر الدم.

مخاطر سوء التغذية على الأطفال

حذرت المنظمة الأممية من أن "التغذية غير الكافية أثناء حياة البنت والمرأة يمكن أن تؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة، وضعف التطور الإدراكي، وزيادة خطر المضاعفات الصحية المهدِّدة للأرواح - بما في ذلك أثناء الحمل والولادة - مما يترك بدوره تبعات خطيرة ولا يمكن تصويبها على بقاء أطفالهن ونمائهم وتعلّمهم وقدرتهم المستقبلية على كسب الدخل".

حالات التقزّم بين الأطفال تبدأ أثناء الحمل

وجاء في التقرير أن 51 مليون طفل دون سن الثانية يعانون من توقّف النمو، مما يعني أنّهم قصار القامة بشدة بالنسبة إلى أعمارهم بسبب سوء التغذية" ومن بين هؤلاء، يصاب زهاء نصفهم بتوقف النمو أثناء فترة الحمل وخلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، وهي فترة الـ 500 يوم التي يكون الطفل معتمدًا فيها اعتمادًا كاملًا على التغذية التي يتلقّاها من الأم.

وفقا لبيانات التقرير فإنه بين العامين 2020 و2022 زاد عدد المراهقات والنساء الحوامل والمرضعات اللاتي يعانين من سوء تغذية شديد من 5.5 إلى 6.9 ملايين - أي بنسبة 25 في المئة - في 12 دولة "ممّن تحمّلت أشد تأثيرات أزمة الغذاء والتغذية العالمية".

وهذه الدول الـ12 هي إثيوبيا، وأفغانستان، وبوركينا فاسو، وتشاد، وجنوب السودان، والسودان، والصومال، وكينيا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، واليمن.

وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ إجراء عاجل من المجتمع الدولي، حتى لا تستمر تبعات هذه الأزمة إلى أجيال عديدة قادمة.

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