السبت 21 يونيو 2025
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محافظات

حملة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة أبشواي بالفيوم

إزالة الاسغالات،
إزالة الاسغالات، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي شوارع المدينة لإزالة التعديات والإشغالات، بهدف تحقيق الانسياب المروري في شوارع المدينة، استهدفت الحملة شوارع المدينة ابتداءََ من شارع مجلس المدينة والمحكمة الشرعية ثم ميدان المحطة وشارع الجمهورية وشارع شرق السكة الحديد.

نتائج الحملة علي شوارع أبشواي

وقالت الدكتور شيرين محمد رئيس مركز ومدينة أبشواي، أن الحملة تحفظت علي بضائع وموازين واستندات مخالفة،  ورفعت  98 حالة عوائق حديدية واستندات وبلدورات، وتم تنظيم سير المركبات بشوارع المدينة وعدم السماح بالسير عكس الاتجاه لمنع وجود اختناقات مرورية بالشوارع

 

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وأضافت  رئيس مركز ومدينة ابشواي،  أن الحملات  لازالة الإشغالات  مستمرة  ودائمة لضمان عدم عودة المخالفات الشوارع مرة أخرى وسيتم  تغليظ العقوبة علي من يكرر المخالفة.

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