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محافظات

خفير نظامي يتخلص من حياته بإطلاق النار على رأسه في الفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أقدم خفير نظامي بمركز إبشواي محافظة الفيوم، التخلص من حياته بإطلاق النار على نفسه النار من بندقية خرطوش، صوبها تجاه رأسه  فوقع قتيلا في الحال، بسبب خلافات عائلي وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

انتحار خفير نظامي بطلق ناري

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إبشواي، يفيد بورود إشارة من إدارة النجدة تفيد بانتحار خفير نظامي بطلق  ناري، وانتقل إلى موقع البلاغ قوة من مركز شرطة إبشواي، وتبين ان “س. م.ح. م " 40 سنة، مقيم بإحدى قرى مركز إبشواي، أطلق النار من بندقية خرطوش صوب رأسه وسقط قتيلًا في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

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 وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة إبشواي، وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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