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تعليم الفيوم: لا شكاوى من امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بالنظام القديم

غرفة عمليات التربية
غرفة عمليات التربية والتعليم بالفيوم، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تابع امتحانات الثانوية العامة النظام القديم في مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية، او غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، أي مخالفات طوال فترة أداء الامتحان، كما لم تتلق أي شكاوى من الطلبة وأولياء الأمور حول الامتحان.

لقاء رؤساء اللجان مع وكيل الوزارة

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد التقى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمسرح مديرية التربية والتعليم، لوضع أسس العمل طوال فترة الامتحانات، وطرق التواصل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة عمليات المديرية الرئيسية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 

وشدد على الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وهي:

1- التواجد باللجنة الساعة 6 صباحًا على أقصى تقدير.

2- فتح صندوق الأسئلة الساعة 8:45 صباحًا بدقة.

3- عضو لجنة الإدارة وعضو مركز التوزيع يعملان بالتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة، لدعم سير العمل.

4- عدم تبديل البابل شيت نهائيًا، وفي حال حدوث أي خطأ يتم تحرير محضر إثبات حالة وإرفاقه في مظروف منفصل.

5- التأكد من إغلاق أكياس الإجابة بإحكام وسلامتها قبل التسليم.

6- التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات.

7- إبلاغ حالات الغياب فورًا لغرفة العمليات.

8- تسليم أكياس الإجابة فور انتهاء اللجنة، وعدم مغادرة المقر إلا بعد التأكد من وصولها إلى مركز التجميع.

9- لا تُعقد لجان خاصة إلا بخطاب رسمي مرفق بتقرير طبي معتمد.

10- الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

11- يُمنع تمامًا تواجد عمال المدرسة الأصلية داخل اللجنة.

12- التنبيه على الجميع بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين.

13- ضرورة توفير بيئة  مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

يذكر أن غرفة عمليات المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، تتابع وصول أوراق أسئلة اللغة العربية إلى مقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة منذ خروجها من مركز توزيع الأسئلة وحتى تسليمها إلى رئيس كل لجنة، ولم ترصد أي مخالفات أو معيقات لسيارات توزيع الأسئلة.

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية  لتوفير التأمين اللازم لوصول أوراق الأسئلة إلى لجان السير في المواعيد المحددة.

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