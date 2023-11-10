الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

وصفة طبيعية تخلصك من تشابك الشعر وتجعله أكثر انسيابية

تشابك الشعر، فيتو
تشابك الشعر، فيتو

تشابك الشعر من المشكلات التى تعانى منها الفتيات كثيرا لأنها تؤثر على مظهر الشعر وتضعفه أيضا وتحاول الفتيات تجنبها طوال الوقت.

وهناك كريمات عديدة تعمل على فك تشابك الشعر وتجعله أكثر انسيابية ولكن تبعد عنها الفتيات لسعرها المرتفع، وتبحث عن البدائل الطبيعية.

وصفة طبيعية لفك تشابك الشعر وجعله أكثر انسيابية.

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل وصفة طبيعية لفك تشابك الشعر وجعله أكثر انسيابية.

المكونات:-

50 ملليميتر زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة عصير ليمون

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلطهم معا جيدا.
  • نترك الخليط ليلة كاملة فى البولة.
  • زفة اليوم التالى تفرك به فروة الرأس وندهن به الشعر كاملا.
  • ثم نلف الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لفك تشابك الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

Advertisements

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميا بالزيوت المغذية.

txt

وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

txt

وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

تشابك الشعر فك تشابك الشعر وصفة طبيعية لفك تشابك الشعر العناية بالشعر تغذية الشعر نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

وصفة طبيعية تساعدك في علاج الشعر الهايش

أسباب تساقط الشعر عند الشباب وطرق العلاج من الطبيعة

وصفة طبيعية للقضاء على تساقط الشعر نهائيا

وصفة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف وزيادة نموه

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

الكهرباء تعلن التفاصيل الكاملة لشراء وشروط تركيب سخانات الطاقة الشمسية

الدوري المصري، التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

وقف إطلاق النار وملف الأسرى يتصدران القمة المصرية القطرية بالقاهرة

وسط ترحاب كبير من الجانبين، الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر

أخبار مصر: صحيفة تكشف عن خطوة قد يتخذها السيسي ضد إسرائيل، ليلة دامية على مستشفيات غزة، موقف ماتزاري من تدريب الزمالك

ليبرمان يدعو إلى توجيه ضربة عسكرية إلى حزب الله لعدم تكرار سيناريو طوفان الأقصى

عدلي القيعي يتحدث عن مصير القندوسي وشبح يطارد الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

البحث عن سحلية اختفت منذ 42 عاما

عاشق للتفاح، وأنفق صاحبه ثروته من أجل إسعاده، أطول ثور في العالم (فيديو)

مصرع عامل، اعتقد الروبوت أنه صندوق خضار فقتله سحقا

بضربة سودانية، اختراق برنامج "تشات جي بي تي" لتحيزه لإسرائيل

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 10/ 11 /2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء على الميت في المنام وعلاقته بزوال الهموم ودخول السّرور والسعادة

الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة

أسامة قابيل: أفضل طريقة يتقرب بها العبد لله للحصول على السلام النفسي هي ذكر الله

المزيد
الجريدة الرسمية