الأولى على الإعدادية بالإسماعيلية: والدتي مثلي الأعلى وأتمنى أن أصبح صيدلانية (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرًا، من منزل الطالبة جنى على أحمد أحمد الأولى على الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية.

تصريحات الأولى على الشهادة الإعدادية

وأكدت جنى على أحمد، خلال تصريحاتها لـ"فيتو" أنها كانت تتوقع حصولها على أحد المراكز الأولى، وقالت أن والدتها هي من أخبرتها أنها حصلت على المركز الأول على محافظة الإسماعيلية من خلال اتصال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والذى هنأ والدتها بالنجاح والتفوق.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

الأولى بالاعدادية والدروس الخصوصية

ولفتت الأولى على الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، إلى أنها كانت تأخذ دروس في بعض المواد ولكنها كانت حريصة على تنظيم وقتها، واستذكار دروسها باستمرار.

ووجهت جنى الشكر لوالديها اللذين حرصا على تنظيم وقتها وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء لها ولاخوتها.



ومن جانبها أكدت والدة الطالبة جنى على أحمد أحمد، أنها لديها ثلاثة أبناء بنتين وولد منهم جنى الأولى على الشهادة الاعدادية، وابنتها الأخرى بالثانوية العامة بالقسم العلمي، وأشارت إلى أنها تحرص على ترتيب وتنظيم وقت أبنائها وتعاملهم مع السوشيال ميديا.





جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بنسبة نجاح بلغت ٨٥.٠١ ٪ بزيادة نسبية ٢.٢٪ عن العام الماضي ٨٢.٨١ ٪.

عدد الطلاب الناجحين

وأعلن محافظ الإسماعيلية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ ٣٠٣١١ طالبًا، حضر منهم ٢٩٨٢٨ طالبًا بإدارات الإسماعيلية التعليمية الثمانية وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٢٥٣٥٨ طالبًا.

أبرز الحضور خلال الاعتماد

وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والذي أوضح أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين قد بلغت ١٠٠٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح ٧٣٪، كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ٨٠٪.

محافظ الإسماعيلية يشيد بنسبة النجاح

وأشاد محافظ الإسماعيلية بنسب النجاح في الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، حيث بلغت نسبة النجاح بمدارس إدارة شمال التعليمية ٩٣.٢٧٪ تليها إدارة التل الكبير التعليمية ٨٨.٥٨٪.

أهمية دور الأسرة ودعم أولياء الأمور

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور الأسرة ودعم أولياء الأمور لأبنائهم والذي يعد أحد أهم عوامل النجاح والتفوق، مهنئًا كل الناجحين من أبنائنا الطلبة ومطالبًا إياهم بالمزيد من السعي والجد للحفاظ على النجاح والتفوق.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت ٩٢.١٩٪ بينما بلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية ٩٢.٦٨٪ وبلغت نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية ٩٢.٩٦٪ وفي مادة العلوم ٨٩.٦٠٪ بينما بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات ٩٣.٧٦٪.

وجاءت نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية العامة كالتالي حيث حصدت الطالبة جنى على أحمد أحمد من مدرسة المجمع التعليمي الإعدادي عربي إدارة شمال التعليمية المركز الأول بمجموع ٢٧٩.٥ وحصدت الطالبة نور عبد الله ابراهيم سالم من مدرسة الجيل الجديد الرسمية للغات إدارة شمال التعليمية المركز الأول المكرر بمجموع ٢٧٩.٥.

وفي الشهادة الإعدادية للمكفوفين، حصد الطالب حسن السيد محمد حسن من مدرسة النور للمكفوفين المركز الأول بمجموع ٢٢٢ علمًا بأن المجموع الكلي ٢٨٠ درجة.

بينما حصدت الطالبة سماء نصرت السيد يوسف من مدرسة التمليك المتطور الإعدادية المهنية بنات المركز الأول بمجموع ١٩١ علمًا بأن المجموع الكلي ٢٢٠ درجة (الشهادة الإعدادية المهنية).

وفي الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع، حصدت الطالبة سهام فيصل فايد نصار المركز الأول بمجموع ٣٥٧.٥ علمًا بأن المجموع الكلي ٤٠٠ درجة.

وهنأ محافظ الإسماعيلية الطلاب المتفوقين مشيدًا بحرصهم على حصاد أعلى الدرجات مثمنًا جهود مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلبة والطالبات خلال العام الدراسي الماضي.

متمنيًا لأبنائنا الطلاب مزيدًا من التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية، ولأعضاء هيئة التدريس بذل المزيد من الجهد والعمل على صقل مهارات الطلاب العلمية وتنميتهم؛ من أجل رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة.

ويبدأ اعتبارًا من الغد قبول طلبات التظلم والتي تستمر لمدة ١٥ يوم بمقر مديرية التربية والتعليم.





وكان قد أدي نحو 31 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، وذلك دتخل 165 لجنة على مستوى الإدارات التعليميه الثمانية في المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025، فور اعتمادها رسميًا من خلال هذا الرابط







نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140 درجة.











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