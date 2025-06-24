ترامب: إيران ستبدأ وقف إطلاق النار رسميا وبعد 12 ساعة ستبدأ إسرائيل في وقف هجماتها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وأضاف: بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيحيا العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يومًا.

وفي حسابه على منصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب:

"تهانينا للجميع! تم التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي بين إسرائيل وإيران على وقف شامل وكامل لإطلاق النار (بعد نحو ست ساعات من الآن، عند انتهاء كل من إسرائيل وإيران من مهامهما الأخيرة الجارية)، وذلك لمدة 12 ساعة، وعندها سيتم اعتبار الحرب قد انتهت رسميًّا!

ووفق الاتفاق، ستبدأ إيران وقف إطلاق النار أولًا، وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وعند الساعة 24 سيتم إعلان النهاية الرسمية لـ"حرب الـ12 يومًا" باحتفاء عالمي. وخلال كل مرحلة من وقف إطلاق النار، سيلتزم الطرف الآخر بالسلم والاحترام.

وبناء على افتراض أن كل شيء سيتم كما هو مخطط له –وهو ما سيحدث– أود أن أهنئ كلا البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة، والشجاعة، والذكاء لإنهاء ما يجب أن يُطلق عليه "حرب الاثني عشر يومًا".

لقد كانت حربًا كان يمكن أن تستمر لسنوات، وتدمِّر الشرق الأوسط بأكمله، لكنها لم تفعل، ولن تفعل أبدا!

بارك الله في إسرائيل، وبارك الله في إيران، وبارك الله في الشرق الأوسط، وبارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية، وبارك الله في العالم!"

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