طريقة عمل المسقعة، أكلة شعبية لذيذة واقتصادية

طريقة عمل المسقعة، المسقعة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز لا يقاوم ويمكن تحضيرها على الوجبات الرئيسية الثلاثة.

وطريقة عمل المسقعة، سهلة وبسيطة فهى تحضر من الباذنجان والخل والثوم، وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل المسقعة.

مكونات عمل المسقعة:

2 حبة باذنجان كبير

500 جرام لحم مفروم (لحم بقري أو ضأن)

1 حبة بصل مفروم

2 فص ثوم مفروم

2 حبة طماطم مفرومة

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة بهارات (كمون، فلفل أسود)

ملح حسب الذوق

زيت للقلي

1 حبة فلفل رومي (اختياري)

جبنة مودزاريلا (اختياري)

طريقة عمل المسقعة:

اغسلى الباذنجان وقطعيه إلى شرائح سميكة.

رشى القليل من الملح على الشرائح واتركيها لمدة 30 دقيقة لتخرج الماء المر.

ثم اغسليه بالماء وجففه.

سخنى زيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم اقلي شرائح الباذنجان حتى تصبح ذهبية.

ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

في نفس المقلاة، أضيفي القليل من الزيت إذا لزم الأمر، ثم أضيفي البصل والثوم وقلّبي حتى يذبلا.

اضيفي اللحم المفروم وقلّبي حتى ينضج.

ثم أضيفي الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم والبهارات والملح.

في طبق فرن، ضعى طبقة من شرائح الباذنجان، ثم أضيفي طبقة من خليط اللحم.

يمكن إضافة طبقة من الفلفل الرومي إذا رغبت.

كررى العملية حتى تنتهي المكونات، مع وضعى طبقة أخيرة من الباذنجان.

إذا رغبتى، يمكنك إضافة جبن مودزاريلا على الوجه.

سخنى الفرن على 180 درجة مئوية، ثم أدخلى الطبق واتركه لمدة 30 دقيقة حتى يتحمر الوجه.

اتركى المسقعة تبرد قليلًا ثم قدميها مع الخبز أو الأرز.

طريقة عمل المسقعة

فوائد الباذنجان

والباذنجان من الخضروات التى لها قيمة غذائية عالية وله فوائد عظيمة، ومن فوائد الباذنجان:-

يحتوي الباذنجان على مجموعة من مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، التي تُعطيه لونه المميز، هذه المركبات تساعد في محاربة الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

الألياف والبوتاسيوم الموجودان في الباذنجان يُسهمان في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

تساعد الألياف أيضًا في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، مما يساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

الباذنجان يُعتبر خيارًا ممتازًا لمن يسعون لفقدان الوزن، حب يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، ويعطي إحساسًا بالشبع بسبب محتواه العالي من الألياف، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحضيره بطرق متنوعة، مما يجعل تناوله ممتعًا ومتوازنًا.

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يُساعد الباذنجان في تحسين صحة الجلد، يمكن أن يُقلل من ظهور التجاعيد والبقع الداكنة، ويُحسن مظهر البشرة بشكل عام.

الباذنجان يُسهم في تعزيز صحة الدماغ، والمركبات الموجودة فيه، مثل الفينولات، تُساعد في تحسين الوظائف المعرفية وتقليل خطر الإصابة باضطرابات مثل الزهايمر.

احتواء الباذنجان على فيتامين C يعزز الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على محاربة الأمراض والعدوى، ويُعدّ تناول الباذنجان بانتظام مفيدًا للحفاظ على صحة عامة جيدة.